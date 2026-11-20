Operasyonla yakalanma

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde AFAD'a ait konteynerlerden malzeme çalındığına dair gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. İhbarı takiben yürütülen iz sürme çalışmaları sonucu şüphelilerin malzemeleri depo olarak kullanılan bir barakada sakladıkları belirlendi ve adrese operasyon düzenlendi.

Olayın ortaya çıkışı ve çalışma:

Polis ekipleri tarafından yapılan aramada, AFAD konteynerlerinden çalındığı değerlendirilen 130 adet termosifon ile hırsızlıkta kullanıldığı tespit edilen 1 adet kamyonet ele geçirildi. Ekiplerin çalışması sonucunda olayla bağlantılı dört şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen malzemeler ve adli süreç:

Operasyon sırasında şüphelilerin termosifonları tanesi 4 bin TL'den satmak üzere oldukları ve malzemeleri Batman'a götürmek için kamyonete yükleme hazırlığında bulundukları tespit edildi. Ele geçirilen termosifonlar teslim edilmek üzere AFAD İl Müdürlüğü'ne teslim edildi ve soruşturma devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER