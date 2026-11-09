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Dağlardan sofralara: Niğde'nin alıç hasadı

Niğde'nin dağ ve vadilerindeki doğal alıç ağaçları sonbaharda toplanıp katkısız meyve suyu ve sirkeye dönüştürülüyor; hem lezzet hem şifa sunuyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Dağlardan sofralara: Niğde'nin alıç hasadı

niğde'de doğadan sofraya alıç hasadı

Niğde’nin dağlık alanları ve vadilerinde doğal ortamda yetişen yaban elması olarak bilinen alıç, sonbaharın gelişiyle birlikte yöre halkına taze lezzet sunuyor. Tamamen katkısız ve kendiliğinden yetişmesiyle dikkat çeken meyve, hem taze tüketiliyor hem de meyve suyu ve sirke yapımında değerlendiriliyor.

toplama ve evde işleme:

Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde yaşayanlar, dağlardan topladıkları alıçları evlerinde özenle işliyor. Toplama dönemi süresince ağaçların altında hummalı bir çalışma yürütülüyor; toplanan meyveler geleneksel yöntemlerle işlenerek farklı ürünlere dönüştürülüyor.

Bazı aileler topladıkları alıçları uzun süre saklamak için sirke haline getirirken, bazıları ise kaynatarak süzüp şeker ya da katkı kullanmadan doğal meyve suyu hazırlıyor.

Merve Tekeli topladığı alıçlardan çocukları için meyve suyu yaptığını anlattı. Tekeli; "Çocuklar meyveyi çok seviyor. Ben de topladığım alıçları kaynatıp süzüyorum, içine şeker ya da katkı koymadan doğal meyve suyu hazırlıyorum. Soğuk kış günlerinde içiyoruz, hastalıklara karşı koruyor. Hem doğal hem bizim emeğimiz" dedi.

sağlık etkileri ve yerel ekonomi:

Alıç, halk arasında dolaşımı düzenleyici, kalp kasını güçlendirici ve tansiyonu dengeleyici özellikleriyle biliniyor; bu nedenle sadece lezzet değil, bir şifa kaynağı olarak da değerlendiriliyor.

Her yıl geleneksel olarak yapılan alıç hasadı, bölge ekonomisine katkı sağlıyor ve doğal ürünlerin sofralara ulaşmasını sağlıyor. Bu süreç, hem üreticilerin emeğini görünür kılıyor hem de yerel mutfağın stoklarına taze ve doğal seçenekler ekliyor.

Dağlardan toplanıyor, sirke ve meyve suyuna dönüşüyor

Dağlardan toplanıyor, sirke ve meyve suyuna dönüşüyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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