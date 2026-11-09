Dünyanın 6 kıtasından 102 lider Antalya'da iklim için buluşuyor

Antalya'da lider buluşması:

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya COP31 Alanı'nda gerçekleştirilecek. Zirveye 6 kıtadan liderlerin katılması bekleniyor; toplamda 102 lider (95 ülke lideri ve 7 uluslararası kuruluş başkanı) Antalya'da olacak.

Katılımcı profili ve sayısal dağılım:

COP31'e lider düzeyinde katılım bildirenler arasında 37 devlet başkanı, 35 hükümet başkanı, 8 devlet başkan yardımcısı, 7 başbakan yardımcısı, 2 veliaht prens, 1 prens, 1 meclis başkanı ve 4 özel temsilci bulunuyor. Lider düzeyinde katılım bildiren uluslararası kuruluşlar arasında Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler, BM Genel Kurulu, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), İslam İşbirliği Teşkilatı ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) yer alıyor.

Lider düzeyinde katılacağını bildiren ülkeler arasında şunlar bulunuyor: Avusturya, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Malta, Moldova, Norveç, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Botsvana, Burundi, Cezayir, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesoto, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Mozambik, Ruanda, Seyşeller, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Zimbabve, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Bolivya, Brezilya, Guyana, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Avustralya, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Niue, Palau, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu.

Karar alma, gündem ve Türkiye'nin rolü:

COP, 1992'de kabul edilen UNFCCC'nin en üst karar alma organı olarak, Sözleşmeye taraf olan tüm devletleri temsil ediyor. COP'ta alınan kararlar oy çokluğu ile değil tüm üye ülkelerin oy birliği ile sonuçlandırılıyor; zirvede 196 ülke ve Avrupa Birliği temsil edilecek. Tarihsel olarak COP oturumları Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması gibi küresel dönüm noktalarına yol açtı ve uluslararası iklim politikasının yönünü belirledi.

COP31 müzakerelerinde başlıca gündem maddelerinin iklim finansmanı, adil geçiş, uyum ve emisyon azaltımı olması bekleniyor. Küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme kıyasla 1,5 derece ile sınırlandırma hedefi doğrultusunda gerekli finansman talebi, bu zirvenin öncelikli konularından biri olacak.

Türkiye, COP31 Başkanlığı'nı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aracılığıyla yürütüyor. Türkiye, ev sahipliğini salt teknik bir süreç olarak görmüyor; COP31'i kararların uygulamaya dönüşmesini hedefleyen, kalıcı etki yaratacak bir platform olarak konumlandırıyor. Bu vizyon doğrultusunda zirve, 'diyalog', 'uzlaşı' ve 'aksiyon' ilkeleriyle anılan "Uygulama COP'u" formatında ilerlemeyi amaçlıyor. Müzakerelerin yürütülmesinde ise Avustralya başkanlık rolünü üstlenecek.

Liderlerin doğrudan katılımı, müzakere sürecine siyasi ivme kazandırma ve özellikle iklim finansmanı gibi zor konularda ilerleme sağlama potansiyeline sahip. COP31, önümüzdeki yılların iklim politikasına yön verecek kararların şekilleneceği kritik bir buluşma olma niteliği taşıyor.

COP31 ALANI (ARŞİV)