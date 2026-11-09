madenli yat limanında kapasite ve hizmet artırımı için çalışmalar sürüyor

çalışmalar yerinde incelendi:

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yürütülen Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezi Onarım, Kapasite Artırımı ve Turizm Çeşitliliği Geliştirme Projesi kapsamında devam eden çalışmaları Hatay Valisi Mustafa Masatlı yerinde inceledi. İnceleme sırasında yetkililerden projenin mevcut durumu ve ileriki planlar hakkında detaylı bilgi alındı.

altyapı ve iskele düzenlemeleri:

Proje kapsamında, limanın güvenliğini ve idari işleyişini güçlendirmek amacıyla güvenlik kulübesi ve idari bina inşaatlarının sürdüğü bildirildi. Mevcut bağlama kapasitesinin artırılması hedefiyle iki adet, 75'er metre uzunluğunda yüzer iskela yapılması planlanıyor.

turizm potansiyeline katkı:

Yapılacak düzenlemelerle limanın yat bağlama kapasetine yaklaşık 100 yatlık ek katkı sağlanması amaçlanıyor. Projenin öncelikli hedefleri arasında yat turizmi ve su sporlarının geliştirilmesi, Arsuz’un deniz turizmi potansiyelinin güçlendirilmesi ve Hatay’ın turizm çeşitliliğine olumlu katkı sunulması yer alıyor.

Yetkililer, inşaat ve iskele çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgenin hem yerli hem yabancı tekneler için daha cazip hale gelmesinin beklendiğini belirtiyor ve projenin kademeli olarak hizmete açılacağı kaydediliyor.

VALİ MUSTAFA MASATLI, MADENLİ YAT LİMANI’NDAKİ PROJE ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.