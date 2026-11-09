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Kış aylarına hazırlık: lastikten aküye hangi kontroller ihmal edilmemeli

Ümit Sel, 7 derecenin altına düşen havalarda kış lastiğine erken geçiş, antifriz, motor yağı ve akü kontrollerinin can güvenliği için öncelikli olduğunu belirtti.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:00

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kış aylarına hazırlık: lastikten aküye hangi kontroller ihmal edilmemeli

DÜZCE (İHA) – Düzce’de araç bakım servisi müdürü Ümit Sel, kış mevsimi yaklaşırken sürücülere araç bakımına ilişkin uyarılarda bulundu. Sel, lastikten antifrize; aküden fren ve ön takım sistemlerine kadar kapsamlı bir kontrolün önemine vurgu yaptı.

kış lastiği uygulamaları ve sıcaklık uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mevzuatına göre kış lastiği kullanımı 15 Kasım ile 15 Nisan tarihleri arasında zorunlu. Ancak Sel, mevzuat tarihleri beklenmeden hareket edilmesi gerektiğini söyledi: hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde kış lastiğine geçilmeli. Sel, lastiklerin diş derinliği, hava basıncı ve genel durumunun kontrol edilmesinin can güvenliği açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

motor yağı, antifriz ve görüş sistemleri

Sel, motor yağının üretici tarafından belirtilen bakım aralıklarına uygun olarak yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Antifriz için ise kış öncesi mutlaka ölçüm yapılması ve gerekiyorsa yenilenmesi önerildi; ayrıca yaz-kış antifriz kullanımının tavsiye edildiği ifade edildi. Cam suyu ve cam sileceklerinin de yaz boyunca yüksek sıcaklıklara maruz kaldığına dikkat çekildi ve sileceklerin kış şartlarına uygunluğunun sürücünün görüş güvenliği açısından önemli olduğu belirtildi.

akü, fren ve ön takım kontrolleri

Soğuk havalarda akülerin performans kaybına uğramasının sık görülen bir sorun olduğunu aktaran Sel, kış gelmeden akü ölçümü yapılmasını ve gerekirse akünün değiştirilmesini önerdi. Sel, servislerine gelen araçlarda akü ölçümlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Ayrıca ön takım ve fren sistemlerinin dayanıklılığının kış koşullarında kritik olduğunu, rot başı ve diğer ön takım parçalarındaki sorunların beklenmedik tehlikelere yol açabileceğini belirtti.

Sel, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Genel olarak kış öncesinde yaptığımız ve yapılmasını tavsiye ettiğimiz bakımlar bunlardan oluşuyor." Sürücülere kapsamlı bir kontrol ve gerekli bakımların zamanında yapılması tavsiye edildi.

DÜZCE&#039;DE ARAÇ BAKIM SERVİSİ MÜDÜRÜ ÜMİT SEL, KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE SÜRÜCÜLERE ARAÇ BAKIMI...

DÜZCE'DE ARAÇ BAKIM SERVİSİ MÜDÜRÜ ÜMİT SEL, KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE SÜRÜCÜLERE ARAÇ BAKIMI KONUSUNDA ÖNEMLİ UYARILARDA BULUNDU.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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