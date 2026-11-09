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Güney çevre yolu'nda son viraj: Düzköy kavşağı ve tüneller belirleyici

Güney Çevre Yolu'nda Mersin Mahallesi ile Sera Vadisi arasındaki sanat yapıları tamamlanma aşamasında; Düzköy Kavşağı ve tüneller projenin kilit noktası.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:00

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Berk Doğan

Güney çevre yolu'nda son viraj: Düzköy kavşağı ve tüneller belirleyici

Proje sahasında güncel durum:

Güney Çevre Yolu Projesi'nde inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Özellikle Mersin Mahallesi ile Sera Vadisi arasındaki bölümde, köprü ve menfezli geçişler olarak tanımlanan sanat yapılarında kademeli tamamlanma aşamasına gelindi. Bu kesimdeki imalatlar büyük ölçüde sonlandırılırken, sahadaki en önemli odak noktası Düzköy Kavşağı oldu.

İmalat ve tünel çalışmaları:

Saha çalışmalarında eş zamanlı yürütülen işler öne çıkıyor; projede 7 farklı noktada paralel olarak imalat sürdürülüyor. Tünellerde portal imalatlarının büyük bölümü tamamlanmış durumda ancak kazı ve destek işleri devam ediyor. Projenin sonraki aşamasında tünel çalışmalarının bitirilmesi, güzergâhın eksiksiz açılması açısından belirleyici olacak.

Projenin 1. etap planı 16,5 kilometre uzunluğunda olup, güzergâh Mersin Mahallesinden başlayarak mevcut sahil yolunun güneyinden, Kavaklı ve Düzköy’ün kuzeyinden geçip Sera Gölü Kavşağı’nda son bulacak. Yol standardı olarak 2x3 şerit ve 32 metre genişliğinde bölünmüş yol öngörülüyor. 1. etapta toplam uzunluğu 14,35 kilometre olan 7 adet çift tüp tünel, 878 metre uzunluğunda 7 adet viyadük, Mersin, Düzköy ve Sera Gölü noktasında 3 adet köprülü kavşak ile yan yollar dahil 10 adet köprü yer alacak.

Düzköy kavşağı neden önemli:

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, şu anda sahadaki en kritik noktanın Düzköy Kavşağı olduğunu vurguluyor. Ekim, inşaat sürecinde bir sorun bulunmadığını, Mersin Mahallesi ile Sera Vadisi arasındaki sanat yapı işlerinin kademeli olarak tamamlandığını; Düzköy Kavşağı'ndaki çalışmaların sürdüğünü ve tüneller tamamlandığında projenin bitirileceğini belirtiyor.

Başkan Ekim ayrıca şehir içi trafik artışının yönetilebilmesi için Güney Çevre Yolu ile Pulathane Bulvarı ve sahil yolunun birbirine entegre edilmesinin gerekliliğini ifade etti. Güney Çevre Yolu devreye girdiğinde transit trafiğin büyük bölümünün bu güzergâha kaydırılması hedefleniyor; böylece sahil yolu ve Pulathane Bulvarı şehir içi ulaşım hizmetine daha verimli katkı sağlayacak ve kavşaklardaki yoğunluğun nispeten azalması bekleniyor.

Genel olarak proje, Akçaabat şehir geçişlerindeki yoğunluğu azaltarak zamandan tasarruf ve şehir içi yaşam kalitesinde iyileşme vaat ediyor; önümüzdeki dönemde tünel tamamlanmaları ile birlikte projenin bitirilmesi hedefleniyor.

GÜNEY ÇEVRE YOLU’NDA İNŞAAT ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR.

GÜNEY ÇEVRE YOLU’NDA İNŞAAT ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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