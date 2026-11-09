Yüksekova'da kar örtüsü ilçeyi beyaza döndürdü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine doğru ilçe merkezinde ve çevresinde etkili olarak bölgeyi beyaza bürüdü.

yağışın yayılımı ve etkileri:

Son günlerde aralıklarla devam eden yağışlar, gece boyunca sürdü ve sabah saatlerinde etkisini artırdı; yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer arttı ve beyaz örtü bazı alanlarda belirginleşti.

çalışmalar ve hava uyarısı:

Karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksamaların önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde ve yüksek kesimlerde çalışma başlattı. Meteoroloji yetkilileri, bölgede soğuk havanın devam edeceğini belirtti.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE HER TARAF BEYAZA BÜRÜNDÜ.