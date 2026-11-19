Kurutma tesisi üreticinin ürünü yıl boyunca değerlendirmesini hedefliyor:

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Kırmakaya Mahallesi'nde yoğun olarak yetiştirilen Trabzon hurması, kurutma tesisi sayesinde dalından alınıp işlenerek ekonomiye kazandırılıyor. Hasat döneminde üreticilerden temin edilen hurmalar tesise getiriliyor, kabukları soyuluyor ve özel askı sistemlerine tek tek asılarak kurutma sürecine giriyor. Bu yöntemle yaş hurmanın raf ömrü uzatılarak yıl boyunca tüketilebilmesi amaçlanıyor.

İşlem süreci ve kapasite:

Tesiste yapılan işlemler arasında sınıflandırma, soyma ve askıya asma yer alıyor. Yetkililer, olgunlaşma ve kurutma evresinin doğal kaynaklar kullanılarak yaklaşık bir ay sürdüğünü belirtiyor. Kırmakaya'daki tesisin yıllık kurutma kapasitesi 300 ton olarak açıklanırken, Türkoğlu genelinde yaklaşık 2 bin ton Trabzon hurması üretildiği kaydedildi.

Bölge ekonomisine katkı ve fiyatlandırma:

Tesis, üreticilerin ürünü farklı bir şekilde değerlendirmesine imkân vererek bölge üretimine katma değer kazandırmayı hedefliyor. Kurutma sonrası ürünün raf ömrünün uzamasıyla tüketim süreleri genişliyor ve pazarlama olanakları artıyor. Tesis sorumlularından Cihat Gülsever süreci şu sözlerle anlattı: Bahçelerde dalından toplanan hurmalar kasalarla tesise gelip soyum işlemi sonrası askı aparatlarına asımları yapılıyor. Bir aylık olgunlaşma ve kurutma evresi sonrası yaş olarak toplanan ürünler doğal kaynaklar eşliğinde meydana geliyor. Bunlar ilk ürünler ve fiyatları ise yaş hurma 30 liradan, kurutulmuş hurma 350-400 liradan değerlendiriliyor.

Bu model, hem üreticinin gelirini artırmayı hem de bölgedeki hurma üretiminin yıl içine yayılmasını sağlayarak yerel ekonomiye doğrudan katkı sunmayı amaçlıyor.

Dalında yetişen hurma kurutularak ekonomiye kazandırılıyor