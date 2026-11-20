Olumsuz hava koşulları BUDO seferlerini etkiledi

Bursa ile İstanbul arasında çalışan BUDO, 20 Kasım 2026 Cuma günü olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Şirketin açıklamasında, özellikle Mudanya-İstanbul (Kabataş) hattı ile Armutlu (İhlas) bağlantılı seferlerin etkilendiği kaydedildi.

İptal edilen seferler:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Yolculara yönelik uyarı:

BUDO, iptal edilen seferlerde yolcuların mağduriyet yaşamaması için öncesinde ve sırasında güncel bilgilere ulaşılmasının önemine dikkat çekti. Yolcuların BUDO resmi internet sitesi ile şirketin duyurularını takip etmeleri istendi.

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