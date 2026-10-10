Dalyan'da nar bereketi üreticiye ekonomik değer katıyor

Ortaca'da nar hasadı başladı:

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yetişen narların hasadı sürüyor. Bölge ürünleri hem sofralık olarak tüketiliyor hem de farklı gıda ürünlerine dönüştürülüp iç ve dış pazara sunuluyor. Özellikle Dalyan ve çevresinde uygulanan geleneksel işleme teknikleri, üretime ilave ekonomik değer kazandırıyor.

Hasat töreni ve katılımcılar:

Hasat etkinliğine Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özay Yorulmaz katıldı. Yetkililer, üreticilerle birlikte hasada eşlik ederek alandaki çalışmaları yerinde inceledi.

Üreticilerle buluşma ve beklentiler:

Kaymakam Aktaş ve il/ilçe yöneticileri üreticilerle sohbet ederek sezonun verimli geçmesi temennisinde bulundu. Üreticiler, hem taze pazar payından hem de geleneksel işleme yoluyla elde edilen katma değerden umutlu olduklarını aktardı. Bölgedeki nar üretimi, yerel ekonomiye katkı ve pazar çeşitliliği açısından önemini koruyor.

ORTACA’DA NAR HASADI