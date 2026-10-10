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Altıntaş'ta çiftçinin yanında: Kuyucak köyünde ayçiçeği hasadı yerinde denetlendi

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kuyucak köyündeki ayçiçeği tarlalarında hasadı denetleyerek üretim sürecini ve çiftçiye verilen desteği takip etti.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Berk Doğan

Altıntaş'ta çiftçinin yanında: Kuyucak köyünde ayçiçeği hasadı yerinde denetlendi

Denetimler sahada sürdü:

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Kuyucak Köyü'nde bulunan ayçiçeği ekili tarım arazilerinde hasat kontrolleri gerçekleştirdi.

Tarım arazilerinde yapılan yerinde kontrollerle hasat süreci izlenirken, yetkililer üretim aşamalarının takip edildiğini kaydetti.

Üretim sürecinin takibi:

Gerçekleştirilen denetimler kapsamında hasat zamanlaması ve uygulanan tarımsal işlemler yerinde gözlemlenerek üretim sürecinin bütünlüğü sağlandı.

Çiftçilere saha desteği:

Yetkililer, tarımsal faaliyetleri sahada izlemeye ve üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti ve bu yaklaşımın sürdürüleceğini vurguladı.

ALTINTAŞ’TA AYÇİÇEĞİ HASADI KONTROL EDİLDİ

ALTINTAŞ’TA AYÇİÇEĞİ HASADI KONTROL EDİLDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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