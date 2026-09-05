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Damper kopunca tır kontrolü kaybetti, üst geçide asıldıktan sonra tarlaya devrildi

Tokat'ta yük boşaltan tırın damperi açılarak yaya üst geçidine çarptı; damper kopup asıldı, tır karşı şeride geçip tarlaya devrildi, sürücü hafif yaralı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Damper kopunca tır kontrolü kaybetti, üst geçide asıldıktan sonra tarlaya devrildi

Tokat'ta Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde, Mehmet Emin Tokadi Öğrenci Yurdu önünde meydana gelen kazada, yükünü boşalttıktan sonra Turhal istikametinden Tokat yönüne seyir halinde olan tırın damperi henüz bilinmeyen nedenle havaya kalktı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Y.A. (65) yönetimindeki 60 BK 928 plakalı tırın açılan damperi bulvardaki yaya üst geçidine çarparak takıldı. Çarpmanın şiddetiyle damper araçtan koparken, sürücünün kontrolünü kaybeden tır karşı şeride geçip yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve ilgili ekipler sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Üst geçide sıkışan damperin bulunduğu yerden çıkarılması için ekipler çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme işlemleri yetkililerce sürdürülüyor.

TOKAT’TA SEYİR HALİNDEYKEN DAMPERİ AÇILAN TIR, YAYA ÜST GEÇİDİNE ÇARPTI

TOKAT’TA SEYİR HALİNDEYKEN DAMPERİ AÇILAN TIR, YAYA ÜST GEÇİDİNE ÇARPTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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