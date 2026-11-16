Defne'de takla atan otomobilden iki kişi kurtarıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, Harbiye Mahallesi'nde kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu gerçekleşti.

Kaza ve müdahale:

Olay yerine ulaşan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, takla atan araçtaki kişilere müdahale ederek 2 kişiyi araçtan çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yeri güvenliği:

Ekipler kazanın meydana geldiği bölgede gerekli emniyet tedbirlerini alarak güvenliği sağladı. Olay yerinde yürütülen çalışmalar sırasında çevre güvenliğinin korunmasına öncelik verildi.

DEFNE’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN 2 KİŞİ SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.