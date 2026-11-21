Darende'de ulaşım altyapısı güçlendiriliyor

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçenin ulaşım ağını güçlendirme amacıyla devam eden çalışmaları yerinde görmek için D-300 Karayolu'nda incelemelerde bulundu. Teknik ekibiyle sahaya çıkan Bozkurt, proje kapsamında yapılan çalışmaların son durumunu yetkililerden dinledi ve yenilenen asfalt ile bordür taşlarını yerinde değerlendirdi.

çalışmanın kapsamı:

İncelemelerde, D-300 Karayolu üzerinde yürütülen yenileme, asfaltlama ve bordür taşı yenileme işlerinin kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğu ele alındı. Başkan Bozkurt, ilçenin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilerek yürütülen çalışmaların, günlük yaşamı kolaylaştırmayı ve ulaşım güvenliğini artırmayı amaçladığını vurguladı.

takip ve teşekkür:

Bozkurt, çalışmalara verdiği destek dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bölgedeki takibi yakından sürdüren Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'a teşekkür etti. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili bölge müdürlüğü ekiplerinin katkılarını da takdir ettiğini belirterek, projelerin Darende ve vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi.

DARENDE’NİN ULAŞIM ALTYAPISI GÜÇLENİYOR