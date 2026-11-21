gaziosmanpaşa adalet sarayı açılışı ve amaç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerindeki toplam 1 milyon 791 bin kişiye hizmet verecek şekilde tasarlandı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplumları ve devletleri güçlü kılan, her şeyden önce adalettir. Merkezinde adaletin olmadığı hiçbir sistem, yaşama imkanı bulamaz" ifadeleriyle adaletin önemine vurgu yaptı.

bina ölçeği ve iç mekan düzeni:

Yeni adliye binası yaklaşık 90 bin metrekare kapalı alana sahip. Yapı; 7 bodrum kat, 21 normal kat ve 1 çatı katı olmak üzere toplam 29 kattan oluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, binada 160 adet cumhuriyet savcısı odası, 136 adet hakim odası ve 14 adet ağır ceza mahkemesi başkanı odası bulunduğunu açıkladı. Ayrıca 113 duruşma salonuna ek olarak toplamda 360 kişilik iki büyük duruşma salonu ve 317 araçlık otopark hizmet verecek.

teknoloji, erişilebilirlik ve hizmet standartları:

Erdoğan, adliye iç mekanlarının çağdaş adli hizmetlere uygun şekilde düzenlendiğini ve "ön bürolar ve duruşma salonları ileri teknolojili bilişim altyapısıyla donatıldı" sözleriyle dijitalleşmenin altını çizdi. Binada sağlık ünitesi, market, mağaza, postane, banka şubesi ve sosyal yaşam alanları gibi hizmet birimlerinin yüksek kalite standardıyla tasarlandığı belirtildi. Cumhurbaşkanı, adalet hizmet binalarının engelli vatandaşların rahatça faydalanacağı şekilde düzenlendiğini de vurguladı.

adil yargı, hızlı süreç ve devlet-vatandaş bağı:

Konuşmasında adaletin gecikmesinin toplumsal güvene zarar verdiğini belirten Erdoğan, "Haklıya hakkının teslim edilmediği, kanunların hakkaniyetle uygulanmadığı bir düzende huzur, güvenlik, toplumsal birlik sağlanamaz" dedi. Ayrıca adli ve idari yargıda yapılan reformlar, kanun değişiklikleri ve dijital dönüşümün hedeflerinden birinin yargılama sürelerinin kısaltılması olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Alo Adalet uygulaması ve hedef süre takiplerinin bu amaca yönelik adımlar olduğuna işaret etti.

yatırımlar, rakamlar ve gelecek projeler:

Erdoğan, son yıllarda adalet hizmet binalarındaki fiziksel kapasitenin artırıldığına dikkat çekerek rakamlar paylaştı: 24 yıl önce 569 bin metrekare olan adalet hizmet binalarının kapalı kullanım alanının, yapılan yatırımlarla 10 kattan fazla artarak 6 milyon 191 bin metrekareye ulaştığını söyledi. 2002’den bu yana Türkiye genelinde 306 adliye hizmet binası için 226 milyar 830 milyon lira harcandığını belirtti. İstanbul özelinde ise adalet hizmetlerine ayrılan yatırımın 43 milyar 494 milyon lira olduğunu aktardı.

Erdoğan, İstanbul adli tıp grup başkanlığı hizmet binasının inşasının devam ettiğini ve bunun 2028’de tamamlanıp faaliyete alınacağını; ayrıca Büyükçekmece Adalet binası projesinin ihale aşamasında olduğunu ve Çağlayan ek adalet binası için 300 bin metrekare kullanım alanına sahip yeni bir bina planlandığını söyledi. İstanbul Anadolu Adliyesi’nin dosya sayısı nedeniyle yetersiz kaldığını, bu nedenle Ümraniye’de yaklaşık "iki yüz bin" metrekarelik yeni bir adliye inşa etme hedefinin bulunduğunu da dile getirdi.

insan odaklı adalet anlayışı ve son sözler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiziksel mekanların önemine rağmen asıl olanın bu binaları "adalet sarayı" yapanların, yani hakimlerin, savcıların, avukatların ve adliye personelinin sorumluluk bilinci olduğunu vurguladı. "Cam, çelik ve betondan müteşekkil bu yapıyı gerçek manada bir adalet sarayına çevirecek olan sizlerin gayretleridir" diyerek görev sahiplerine çağrıda bulundu. Ayrıca merhum şairlere atıflarda bulunarak adaletin ertelenemezliğine dikkat çekti; "Asıl marifet yaralı gönülleri tamir edebilmektir" ifadesiyle adaletin toplumsal teskin işlevine işaret etti.

Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı’nın açılışıyla ilgili yapılan bu yatırımların amaçlandığı şekilde adaletin daha hızlı, daha erişilebilir ve insan odaklı sunulup sunulmayacağını zaman gösterecek; ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan törende, bu eserin yargı camiası ve İstanbul için hayırlı olmasını dileyip emeği geçenleri tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN (ORTADA), ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK(SOLDA)