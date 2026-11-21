seçim sonuçları

İğdır Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimini Uğur Artantaş kazandı. Meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinin tamamlanmasının ardından yeni yönetimi belirlemek üzere yapılan başkanlık oylaması sonucunda Artantaş öne çıktı.

oy sayıları ve süreç:

Oylamaya odanın 25 meclis üyesi katıldı. Çekişmeli geçen oylamada Uğur Artantaş 13 oy alırken mevcut başkan Kamil Arslan 12 oyda kaldı. Dar bir farkla gerçekleşen sonuç, oda içinde dengelerin belirleyici olduğunu gösterdi.

görev teslimi ve ilk beklentiler:

Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte Uğur Artantaş, ITSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldı. Bu sonuç, yeni yönetimin hem iç koordinasyon hem de üyelerle iletişim konularına öncelik vermesini gerektirebilir ve oda içinde uzlaşı arayışlarının süreceğinin işareti olarak okunabilir.

IĞDIR TİCARET VE SANAYİ ODASI'NIN YENİ BAŞKANI UĞUR ARTANTAŞ OLDU