Samsun Büyükşehir'den kardeş şehir Sumqayıt'a iade-i ziyaret

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Azerbaycan'ın Sumqayıt kentinde düzenlenen 77. kuruluş yıl dönümü ve Şehir Günü programına katılarak iki kent arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladı. Ziyaret, Sumqayıt yetkililerinin daveti üzerine gerçekleştirildi ve ev sahibi tarafın misafirperverliği başkan Doğan tarafından takdir edildi.

kutlama ve resmi temaslar:

Programa katılan Doğan, Sumqayıt Valisi Zakir Farajov ve Sumqayıt Belediye Başkanı Adil Xudadatov'un davetiyle resmi temaslarda bulundu. Etkinlik çerçevesinde düzenlenen kutlamalara katılım, iki şehir arasındaki dostane ilişkilerin yerel düzeyde somutlaşmasına vesile oldu.

yerel yönetimler düzeyinde iş birliği beklentisi:

Doğan, ziyaretine ilişkin değerlendirmesinde 'Kardeş ülke, can Azerbaycan’dayız' ifadesini kullanarak duygusunu paylaştı ve Sumqayıt'ın 77. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti. Başkan Doğan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü kardeşlik bağının yerel yönetimler aracılığıyla 'yeni dostluklara, ortak projelere ve kalıcı iş birliklerine' dönüşeceğine inandığını belirtti.

Ziyaret, iki şehir arasındaki kültürel ve idari iletişimin pekiştirilmesi açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendirildi; taraflar arasındaki temasların önümüzdeki dönemde karşılıklı ziyaretler ve iletişim kanallarının genişletilmesiyle devam etmesi bekleniyor.

Halit Doğan, ev sahibi yetkililere teşekkür ederek Sumqayıt için 'huzur ve başarılarla dolu yıllar' dileğinde bulundu ve kardeş şehir ilişkilerinin sürdürülebilir projelere dönüşmesi temennisinde bulundu.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, AZERBAYCAN’IN SUMQAYIT ŞEHRİNİN 77’NCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ VE ŞEHİR GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN KUTLAMA PROGRAMINA KATILDI.