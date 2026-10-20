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Darende'de muhtarlar gününde hizmet öncelikleri masaya yatırıldı

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Kaymakam Ömer Sirkeci ile muhtarların katıldığı buluşmada mahalle ihtiyaçları ve talepler görüşüldü.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Darende'de muhtarlar gününde hizmet öncelikleri masaya yatırıldı

buluşmanın ana gündemi:

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci ile ilçede görev yapan muhtarların katıldığı toplantıda mahallelerin öncelikli ihtiyaçları, vatandaş taleplerinin iletilmesi ve yerel hizmetlerin etkin yürütülmesi konuları ele alındı.

muhtarların sahadaki rolü:

Toplantıda muhtarların, kamu yönetiminin sahadaki ilk temsilcileri olarak sorun tespiti ve yönlendirmedeki işlevi vurgulandı. Başkan Bozkurt, muhtarların yerel dinamikleri en iyi bilen isimler olduğunu ve bu yüzden karar alma süreçlerinde görüşlerinin önem taşıdığını belirtti.

teşekkür ve izleme süreci:

Bozkurt, muhtarların emek ve gayretlerine teşekkür ederek muhtarlar gününü kutladı. Ayrıca tespit edilen taleplerin ilgili birimlere iletilip takip edileceği, iş birliğinin sürdürüleceği ve hizmetlerin vatandaşa hızlı ulaşması için koordinasyonun artırılacağı ifade edildi.

DARENDE’DE MUHTARLAR GÜNÜ BULUŞMASI

DARENDE’DE MUHTARLAR GÜNÜ BULUŞMASI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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