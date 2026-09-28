Darende'de yılanlar çarşı merkezine ve mahalle sokaklarına indi

olayın detayları:

Malatya'nın Darende ilçesinde, Heyiketeği Mahallesi ile çarşı merkezinin farklı noktalarında görülen yılanlar ilçe sakinlerinde paniğe neden oldu. Çarşı içinde ve mahalle aralarında karşılaşılan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

artışın olası nedeni:

İlçede son dönemde yılan vakalarının belirgin şekilde artması dikkat çekiyor; durumun, bu yıl bölgede etkili olan yoğun yağışlardan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Yağışlar doğal yaşam alanlarını etkileyerek yılanların barınak ve besin arayışıyla yerleşim çevrelerine yaklaşmasına neden olabiliyor.

vatandaşların duruma tepkisi ve dikkat edilmesi gerekenler:

Vatandaşlar çarşı ve mahalle aralarında yılanlarla karşılaştıklarında durumu görüntüleyip sosyal çevrelerinde paylaştı. Bu tür karşılaşmalarda sakin olmak, yılanla temas kurmamak ve gerektiğinde profesyonel müdahale çağırmak önem taşıyor. Bölgedeki artışın takip edilmesi ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi bekleniyor.

DARENDE İLÇESİNDE HEYİKETEĞİ MAHALLESİ İLE ÇARŞI MERKEZİNİN FARKLI NOKTALARINDA GÖRÜLEN YILANLAR PANİĞE NEDEN OLDU.