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Anadolu'ya dönüş: ABD'den getirilen 100 kültür varlığı

ABD'den iadesi yapılan 100 kültür varlığı, Tokat Erbaa Horoztepe'ye ait 40 eserle birlikte uçakla İstanbul'a getirildi; süreç kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Anadolu'ya dönüş: ABD'den getirilen 100 kültür varlığı

Anadolu'ya dönen eserlerin geliş süreci

ABD'den iadesi sağlanan 100 kültür varlığı, uzman ekiplerin gözetiminde Türkiye'ye getirildi. Eserlerin ait oldukları topraklara geri kazandırılması çalışmaları sürüyor ve nakil sürecinin tamamı görüntülendi.

Taşıma ve güvenlik önlemleri:

Büyük bir özenle ve sıkı güvenlik tedbirleri altında hazırlanan eserler, uçakla İstanbul'a sevk edildi. Getirilen koleksiyon içerisinde Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Horoztepe kökenli 40 eser de yer aldı.

Şeffaflık ve belgeleme:

100 kültür varlığının Türkiye'ye getiriliş süreci kameraya yansıdı; yetkililer iade operasyonlarının şeffaf şekilde yürütüldüğünü belirtiyor. Bu teslimatlar, Anadolu'dan kaçırılan eserlerin ait oldukları topraklara dönmesine yönelik sürdürülen çalışmaların parçası olarak kayda geçirildi.

ABD’DEN TÜRKİYE’YE İADESİ SAĞLANAN 100 KÜLTÜR VARLIĞININ TÜRKİYE&#039;YE GETİRİLDİĞİ SÜREÇ KAMERAYA...

ABD’DEN TÜRKİYE’YE İADESİ SAĞLANAN 100 KÜLTÜR VARLIĞININ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİĞİ SÜREÇ KAMERAYA YANSIDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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