Van Gölü havzasında tarımın takvimi iklimle yeniden yazılıyor

Van Gölü havzasında mevsim hafızasının sonu:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu bölgedeki iklim değişimini ve bunun tarımsal yaşam üzerindeki etkilerini değerlendiriyor. Geçmişte uzun yıllara dayanan iklim gözlemleri ve yerel hafıza, çiftçilerin ekim, bakım ve hasat zamanlarını güvenle belirlemesine olanak sağlarken, son yıllarda kuraklık ve yağış rejimindeki değişimler bu güveni sarsmaya başladı.

kuraklık, düzensiz yağış ve tarıma etkileri:

Havzada birkaç yıldır süren kuraklık, 2026 yılında kış, ilkbahar ve sonbaharda göreli bir yağışlı sezon yaşansa da temel trendin değiştiğini gizlemiyor. Alaeddinoğlu, geçmişte 20-30 yıllık gözlemlere dayalı tahminlerle tarımsal hazırlıkların yapıldığını, kar yağışı ve soğuk günlerin zamanlamasına göre ekim planlandığını hatırlatıyor. Ancak artan sıcak hava dalgaları ve mevsim normallerinin kayması nedeniyle "mevsim hafızası artık yeterli olmayacak" uyarısında bulunuyor; erken ekilen ürünlerin kışa yakalandığında zarar görmesi veya yok olması örnek olarak gösteriliyor.

iklimin dönüşümü ve alınması gereken önlemler:

Uzman, yakın gelecekte havzanın ikliminin Akdeniz iklimine doğru kayabileceğini öngörüyor: yazların daha sıcak ve kurak geçmesi bekleniyor. 2026'nın yağışlı geçmesi olumlu olsa da bunun yanıltıcı olmaması gerektiğini vurguluyor. Bu bağlamda karar vericiler ve bilim insanlarının rolü öne çıkıyor; su kaynaklarının ve tarımsal planlamanın yeniden düzenlenmesi gerekiyor.

Özellikle verilerin sürekli toplandığı, izlendiği ve yönetildiği bir mekanizmanın kurulması gerektiğine dikkat çekiliyor. Alaeddinoğlu, havzanın kapalı bir havza olduğunu hatırlatarak doğru yönetilmezse önümüzdeki yıllarda ciddi sorunlarla karşılaşılabileceği uyarısını yineliyor. Buna karşılık su ihtiyacını önceden belirleyecek ve sürdürülebilir yönetimi garanti edecek yapıların oluşturulması, yerel ekonominin dirençliliğini artıracak temel adımlar olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak, Van Gölü Havzası'nda tarım takvimleri ve yaşam biçimleri iklim değişikliğinin gereklerine göre yeniden şekillendirilmek zorunda; bilimsel izleme ve planlama, alanın geleceğini korumanın anahtarı olacak.

VAN GÖLÜ HAVZASI’NDA GEÇMİŞTE İNSANLARIN TARIMSAL FAALİYETLERİNİ ŞEKİLLENDİREN MEVSİM HAFIZASI, KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE BİRLİKTE ÖNEMİNİ YİTİRMEYE BAŞLADI.