Turgutlu'da Setüstü Sokak 1,5 kilometrelik altyapı çalışmasıyla modernize ediliyor

Turgutlu'da uzun süredir beklenen altyapı çalışması başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesinde Atatürk ve Mustafa Kemal mahallelerini birbirine bağlayan Setüstü Sokak'ta altyapı yenileme çalışmalarına başladı. MASKİ Turgutlu İlçe Şefliği ekipleri tarafından yürütülen projede yağmursuyu ve kanalizasyon hatları öncelikli olarak ele alınıyor.

çalışmanın kapsamı:

Proje kapsamında 1.250 metre yağmursuyu hattı ve 250 metre kanalizasyon hattı olmak üzere toplam 1.500 metrelik altyapı imalatı gerçekleştiriliyor. Hedef, özellikle yağışlı dönemlerde görülen su baskınları ve altyapı kaynaklı sorunların kalıcı olarak çözülmesi ve bölgenin daha sağlıklı bir görünüme kavuşmasıdır.

yönetimden ve yetkililerden açıklamalar:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: "Manisa’mızda yıllardır bekleyen altyapı sorunlarını bir bir tarihe gömüyoruz. Turgutlu ilçemizde Atatürk ve Mustafa Kemal mahallelerimizi bağlayan Setüstü Sokak’ta yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarıyla uzun yıllardır süregelen mağduriyete son veriyoruz. 1.250 metre yağmursuyu ve 250 metre kanalizasyon hattı çalışmalarımız tamamlandığında mahallemiz hem güvenli hem de modern bir görünüme kavuşacak. Manisa’ya sözümüz var; 17 ilçemiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şahika Orhan ise projenin amacını şu sözlerle özetledi: "Turgutlu ilçemize bağlı Atatürk ve Mustafa Kemal mahallelerinin çok sık kullandığı Setüstü Sokak’ta yağmursuyu ve kanalizasyon çalışmalarına başladık. MASKİ İlçe Şefliği ekiplerimiz tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 1.250 metre yağmursuyu ve 250 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede yağmursuyu baskınlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza daha sağlıklı, güvenli ve kalıcı altyapı hizmeti sunmak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde Manisa’mızın 17 ilçesinde altyapı çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek"

mahalle sakinlerinin beklentileri ve deneyimleri:

Atatürk Mahallesi Muhtarı Seydi İnce çalışmanın mahalle için önemini vurgulayarak, "Mahallemiz yıllardır bu çalışmaya hasretti. Her gelen belediye başkanı veya adayları altyapı sözü verdi ancak sözünü tutamadı. Yağmur yağdığında taşma meydana geliyordu. İnanılmaz bir koku oluyordu. Şimdi ise 1,5 kilometrelik altyapı çalışması yapılıyor. Sonunda hak ettiğimiz hizmeti aldık. Günde 2 bin 500 araç bu yolu kullanıyor. Bu açıdan altyapı ve üstyapıdan sonra çok güzel bir yol olacak. Vatandaşlarımız çok rahat edecek. Bu çalışmalar mahallemize değer katacak ve ismine yakışır bir Atatürk Mahallesi olacak. Ferdi Başkanımızın verdiği altyapı sözünü yerine getiren Besim Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Uzun yıllardır bölgede yaşayan Abdurrahman Çam da geçmişte yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, "Bu zamana kadar altyapı yapılacak diyen herkes bizi kandırdı. Derenin diğer tarafı farklı bir ülkede, biz farklı bir ülkede yaşıyor gibiydik. Yağmur yağdığında komşularımız yoldan geçemiyordu. Rahmetli Ferdi Başkanımız söz vermişti. Şu an hizmet geldi. Çalışmalar başladı. Besim Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Mahalle sakini Mehmet Yiğit ise, "Yağmur yağdığında sokağı su basıyor. Çalışmalar bitince inşallah sorunumuz kalmayacak. Ekipler ellerinden geleni yapıyorlar. Besim Başkanımızın hizmetlerinden memnunuz, teşekkür ediyoruz" diyerek çalışmalardan duyduğu memnuniyeti aktardı.

Bu proje, Turgutlu'daki yerel ulaşımı ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir altyapı yatırımı olarak öne çıkıyor. Uygulama tamamlandığında bölgenin hem altyapı dayanımı artacak hem de üstyapı düzenlemeleriyle Setüstü Sokak'ın görünümü ve kullanımı iyileşecektir.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TURGUTLU İLÇESİNDE ATATÜRK VE MUSTAFA KEMAL MAHALLELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN SETÜSTÜ SOKAK'TA ALTYAPI ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.