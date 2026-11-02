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Palandöken zirvesinde sıcaklıklar eksiye indi: ülkenin en soğuk noktası kayıtlarda

Meteoroloji verilerine göre Erzurum Palandöken, 29 Ekim–2 Kasım gecelerinde ölçülen -0.4 ile -4 değerleriyle Türkiye’nin en soğuk noktası olurken, Mersin Silifke Taşucu 22,1 ile en sıcak yer oldu.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Palandöken zirvesinde sıcaklıklar eksiye indi: ülkenin en soğuk noktası kayıtlarda

Palandöken en soğuk nokta olarak kaydedildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre yurt genelinde yağışlı havanın etkisi sürüyor; sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu veriler arasında Erzurum Palandöken -2,8 ile öne çıktı ve son beş günlük gece ölçümlerinde ülkenin en düşük sıcaklık değerlerini kaydetti.

Palandöken’in zirvesinde; 29 Ekim 2026 gecesinde -0.4, 30 Ekim 2026 gecesinde -3.3, 31 Ekim 2026 gecesinde -4, 1 Kasım 2026 gecesinde -3.2 ve 2 Kasım gecesinde -2.8 oldu.

Bölgesel farklar ve uyarılar:

Meteoroloji, yağışlı havanın pek çok ilde etkili olacağını ve lokal olarak kuvvetli sağanakların görülebileceğini bildiriyor. Bu koşullar özellikle yüksek kesimlerde daha soğuk gece sıcaklıkları ile birleşiyor; Palandöken örneğinde olduğu gibi rakımlar sıcaklığın hızla düşmesine neden oluyor.

Diğer yandan, aynı dönemde farklı coğrafyalarda tersine ılık değerler ölçüldü: Mersin Silifke Taşucu 22,1 ile Türkiye’nin en sıcak noktası olarak kayıtlarda yer aldı. Yetkililer, ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunmasını ve meteorolojik uyarıların takip edilmesini tavsiye ediyor.

METEOROLOJİ YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNİ SÜRDÜRECEĞİNİ, SAĞANAK VE YER YER GÖK...

METEOROLOJİ YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNİ SÜRDÜRECEĞİNİ, SAĞANAK VE YER YER GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GÖRÜLECEĞİNİ AÇIKLARKEN; ERZURUM PALANDÖKEN-2,8 İLE TÜRKİYE’NİN EN SOĞUK YERİ OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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