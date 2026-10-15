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Yavuzköy'de sonbaharın renk senfonisi

Yavuzköy'de sonbahar; sarı, turuncu ve yeşilin tonları çayırları ve köy evlerini kartpostala çeviriyor, dron görüntüleri bölgenin güzelliğini ortaya koyuyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Yavuzköy'de sonbaharın renk senfonisi

Yavuzköy'de sonbahar doğayı yeniden yazıyor

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Yavuzköy köyünde mevsimin ilerlemesiyle birlikte doğa kendini farklı renklerle gösteriyor. Köyün çayırları, ağaçlık alanları ve yayla çevresi sarı, turuncu ve yeşilin tonlarına bürünerek fotoğraflara yansıyan bir panoroma oluşturuyor. Yerel yaşamla iç içe geçen bu manzaralar, bölgenin doğal dokusunu öne çıkarıyor.

renk geçişleri ve görsel zenginlik:

Yaprakların sararması ve turuncuya dönmesi, geniş çayırların yeşiliyle kontrast oluşturarak köy çevresinde zengin bir renk paleti sunuyor. Ağaç kümeleri arasına dağılmış köy evleri, bu geçişlerle birlikte kartpostallık kareler meydana getiriyor. Dronla kaydedilen görüntüler, yüksekten bakıldığında renklerin bir tabaka halinde nasıl birleştiğini ve Yavuzköy'ün dokusunu daha net gösteriyor.

ziyaret ve fotoğraf için ipuçları:

Sonbaharın erken ve ilerleyen safhalarında köyde farklı tonlar bir araya geldiği için fotoğraf meraklıları için ideal zamanlar oluşuyor. Doğayı gözlemlemek ve fotoğraflamak isteyenler için yürüyüş rotaları ve geniş çayırlar, sakin ve erişilebilir alanlar sağlıyor. Dron görüntülerinin sağladığı perspektif, bölgenin ölçeğini ve renk uyumunu daha iyi anlamayı mümkün kılıyor.

Yavuzköy'de görülen bu mevsimsel dönüşüm, Şavşat'ın doğal zenginliğini vurgularken, ziyaretçilere sakin, görsel açıdan zengin ve doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı sunuyor.

ARTVİN’İN ŞAVŞAT İLÇESİNE BAĞLI YAVUZKÖY KÖYÜNDE SONBAHARLA BİRLİKTE SARI, YEŞİL VE TURUNCUNUN...

ARTVİN’İN ŞAVŞAT İLÇESİNE BAĞLI YAVUZKÖY KÖYÜNDE SONBAHARLA BİRLİKTE SARI, YEŞİL VE TURUNCUNUN TONLARINA BÜRÜNEN DOĞANIN OLUŞTURDUĞU RENK CÜMBÜŞÜ, FOTOĞRAF KARELERİNE YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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