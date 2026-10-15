Eskişehir'de tertemiz kampanyası ceza ve bilinçlendirme ile ilerliyor

Denetimler sahada devam ediyor:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tertemiz Eskişehir kampanyası kapsamında cadde, bulvar ve parklarda düzenli denetimler gerçekleştiriyor. Amaç, kent genelinde çevre kirliliğinin önüne geçmek ve ortak kullanım alanlarının korunmasını sağlamak.

Ceza uygulaması ve toplumsal duyarlılık:

Denetimler sırasında çevreyi kirlettiği tespit edilen kişilere kişi başı 3 bin 705 TL idari para cezası uygulanıyor. Ancak belediye, çalışmaların yalnızca yaptırım amaçlı olmadığını; aynı zamanda kentte çevre bilincinin artırılması ve toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesine yönelik adımların da yürütüldüğünü vurguluyor.

Vatandaşlara çağrı:

Açıklamada, Eskişehir'in temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olmasının denetimlerle birlikte vatandaşların göstereceği özen ve ortak sorumluluk bilinciyle mümkün olacağı belirtilerek, tüm hemşehrilere ortak alanlara sahip çıkma çağrısı yapıldı. Belediye ekipleri denetim ve bilinçlendirme çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, "TERTEMİZ ESKİŞEHİR" KAMPANYASI KAPSAMINDA CADDE, BULVAR VE PARKLARDA ÇEVRE TEMİZLİĞİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.