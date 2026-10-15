Deniz yükselişi Akçakoca balıkçılarını barınağa yönlendirdi

kıyıda durum:

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, Karadeniz'de su seviyesinin yükselmesine yol açtı. Açıkta dalga boyu 2 metreye kadar ulaşırken sahil kesiminde fırtına etkili oldu. Bölgedeki balıkçılar, güvenlik nedeniyle teknelerini barınağa çekti ve denize açılamadı.

meteoroloji uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Düzce, turuncu kod verilen iller arasında yer aldı. İl genelinde yüksek kesimlerde yağmur başladı; denizde ve kıyıda fırtına beklentisi sürüyor.

balıkçıların beklentisi:

Gece saatlerinde rüzgarın güçlenmesini bekleyen balıkçılar, teknelerinin başında nöbet tutuyor. Balıkçılardan İsmail Altunkaya şunları söyledi: 'Fırtınanın pazartesi yada salı günü bitmesini bekliyoruz. Ancak o zamana kadar hava yağacak, yükselecek, bazen az yağacak, bazen çok yağacak. Şuan itibarıyla dalga boyu 2 metreye yükseldi. Ancak daha da artacak. Asıl sert havayı gece bekliyoruz. Teknelerimizin başındayız. Her şey kontrolümüz altında. Şu anlık iyiyiz'

AKÇAKOCA İLÇESİNDE ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE KARADENİZ YÜKSELMEYE BAŞLADI