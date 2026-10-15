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Deniz yükselişi Akçakoca balıkçılarını barınağa yönlendirdi

Akçakoca açıklarında şiddetli rüzgar denizi kabarttı; dalga boyu 2 metreye çıktı. Balıkçılar teknelerini barınağa çekti, gece fırtına bekleniyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:23

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Deniz yükselişi Akçakoca balıkçılarını barınağa yönlendirdi

kıyıda durum:

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, Karadeniz'de su seviyesinin yükselmesine yol açtı. Açıkta dalga boyu 2 metreye kadar ulaşırken sahil kesiminde fırtına etkili oldu. Bölgedeki balıkçılar, güvenlik nedeniyle teknelerini barınağa çekti ve denize açılamadı.

meteoroloji uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Düzce, turuncu kod verilen iller arasında yer aldı. İl genelinde yüksek kesimlerde yağmur başladı; denizde ve kıyıda fırtına beklentisi sürüyor.

balıkçıların beklentisi:

Gece saatlerinde rüzgarın güçlenmesini bekleyen balıkçılar, teknelerinin başında nöbet tutuyor. Balıkçılardan İsmail Altunkaya şunları söyledi: 'Fırtınanın pazartesi yada salı günü bitmesini bekliyoruz. Ancak o zamana kadar hava yağacak, yükselecek, bazen az yağacak, bazen çok yağacak. Şuan itibarıyla dalga boyu 2 metreye yükseldi. Ancak daha da artacak. Asıl sert havayı gece bekliyoruz. Teknelerimizin başındayız. Her şey kontrolümüz altında. Şu anlık iyiyiz'

AKÇAKOCA İLÇESİNDE ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE KARADENİZ YÜKSELMEYE BAŞLADI

AKÇAKOCA İLÇESİNDE ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE KARADENİZ YÜKSELMEYE BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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