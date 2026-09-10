Darp ve cinsel saldırı iddiası: 65 yaşındaki kadının ölümü mahkemede

Olayın kronolojisi:

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Avdan Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Hatice Temel, 10 Kasım 2023 sabahı hayvanlarını otlatıp köye döndü. İddianameye göre Temel, ameliyat geçirmiş olan okul arkadaşını ziyaret etmek üzere Ş. E.'nin evine girdi. Evde eşinin olmamasını fırsat bilen sanığın, Temel ile cinsel ilişki kurmak istediği; Temel'in reddetmesi üzerine darp ve nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü.

Olayın ardından Temel, evin girişindeki holde sırtüstü hareketsiz halde bulundu. Aynı gün evden çıkan 71 yaşındaki sanık Ş. E.'nin ekmek dağıtan Yakup T. ile karşılaştığında, iddianameye göre Hatice Temel'i kastederek "Vurdum kafasına, öldürdüm" dediği kayda geçti. Komşuların durumu bildirmesi üzerine Temel'in cansız bedeni bulundu.

Adli Tıp bulguları ve neden-sonuç değerlendirmesi:

Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Temel'den alınan örneklerin Ş. E.'nin DNA profiliyle uyumlu olduğu belirtildi. Raporda tespit edilen yaralanmaların tek başına ölümü açıklamayacağı vurgulanırken, maruz kalınan darp ve cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin Temel'in mevcut kronik kalp-damar hastalığını tetiklediği ve ölümün ani kalp durması sonucu meydana geldiği kaydedildi. Adli Tıp, Temel'in maruz kaldığı saldırı ile ölüm arasında neden-sonuç ilişkisi bulunduğu değerlendirmesini yaptı.

Soruşturma ve yargılama süreci:

Olayın ardından Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ş. E. 10 Kasım 2023'te gözaltına alınarak Korkuteli Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "mağduru bitkisel hayata sokacak veya öldürecek şekilde cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklandı. Bir yılı aşkın tutukluluk sonrası, soruşturma süresinin yasal azami süreyi aşması gerekçesiyle sanık 14 Kasım 2024'te tahliye edildi.

Dosya, ağır ceza mahkemesinin görev alanına girdiği için Antalya Adliyesi'ne gönderildi ve Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek davayı açtı. Mahkeme, savcının yeniden tutuklama talebini reddederek sanık hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Yürüyen kovuşturma ve başlayan duruşmalar neticesinde savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanık hakkında "nitelikli cinsel saldırı sonucu ölüme neden olma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti; gözaltı ve tutukluluk sürelerinin verilecek cezadan düşülmesi yönünde beyanda bulundu. Kararın çıkması beklenen 8'inci duruşma ilerleyen günlerde görülecek.

Aile ve avukatın talepleri:

Sanığın adli kontrol tedbirinin sürdüğünü belirten avukat Beyza Keser, soruşturma sürecinin bir yıl sürdüğünü, sanığın soruşturmada bir yıl tutuklu kaldığını ve bunun yasal sınırı aştığı için tahliye edildiğini anlattı. Keser, savcılığın mütalaasında sanığın eylemlerinin TCK 102/5 kapsamında değerlendirilerek en üst haddin uygulanmasının istendiğini ve "hükümle beraber tutuklanmasını" talep ettiklerini söyledi.

Merhumun kızı Durdu Tulum, yaklaşık üç yıldır adliye koridorlarında olduklarını, annesinin ameliyatlı arkadaşını ziyarete gittiğini ancak evde eşinin bulunmaması nedeniyle saldırıya uğradığını savunarak, "Biz hukuk sürecinin hızlı ilerlemesini, cezanın verilmesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bugün benim annem, yarın başkasının annesi ya da kız kardeşi" ifadelerini kullandı. Oğlu Turgut Temel ise sanığın tahliye edildikten sonra aynı mahallede serbestçe dolaşmasının kendilerini zor durumda bıraktığını, ailenin adalet beklentisini yinelediğini belirtti.

Dosyada adli tıp bulguları, tanık ifadeleri ve sanığın soruşturma ile duruşmalardaki anlatımları mahkemenin değerlendirmesine sunulmuş durumda. Sanık soruşturma aşamasında suçlamaları reddetmiş, Temel'i ilişkiye zorlamadığını ve öldürme kastının bulunmadığını savunmuş; sulh ceza hâkimliğindeki ifadesinde Temel'in yanağına iki kez vurduğunu söylemiş, aralarında tanışıklık bulunmadığını öne sürmüştü. Davanın seyrine ilişkin kararın çıkması bekleniyor.

TURGUT TEMEL - DURDU TULUM