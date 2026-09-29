Datça Emecik'te kontrolden çıkan otomobil bariyere çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Olayın gelişimi:

Kaza, bugün saat 05.40 sıralarında Muğla'nın Datça ilçesi Emecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki M.D. idaresindeki Chery marka, 48 BC 164 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak yoldan çıktı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, araçta bulunan 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılanlardan Mustafa Alkan (20) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların; M.D. (24), B.T. (19) ve İ.E.S. (22) olduğu ve hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma:

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre kazanın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili çalışmaların ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

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