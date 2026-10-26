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Datça Yazı Köyü kooperatifinin zeytinyağı tesisi modernize edilecek

Datça Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ait zeytinyağı tesisi, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı hibesiyle üretim altyapısı ve süreçleri bakımından yenilenecek.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Datça Yazı Köyü kooperatifinin zeytinyağı tesisi modernize edilecek

proje onayı ve hibe sözleşmesi imzalandı:

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait zeytinyağı üretim tesisinin modernizasyonu için hazırlanan proje, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında destek almaya hak kazandı ve hibe sözleşmesi imzalandı. Söz konusu adım, yatırım sürecinde kaydedilen somut ilerlemeyi işaret ediyor.

Projeyle hedeflenen temel düzenlemeler arasında mevcut altyapının güçlendirilmesi, üretim hattının modern teknolojiyle yenilenmesi ve üretim süreçlerinin verimliliğinin artırılması yer alıyor. Hibe onayı, kooperatifin yatırım planlarını uygulamaya koyması için finansal güvence sağlıyor.

altyapı ve üretim süreçlerinde yapılacak değişiklikler:

Modernizasyon kapsamında tesisin fiziksel donanımının yenilenmesi, iş akışlarının düzenlenmesi ve hijyen standartlarının yükseltilmesi bekleniyor. Bu adımların, zeytinyağı kalitesinin korunmasına ve üretim verimliliğinin artmasına doğrudan katkı sunması öngörülüyor.

Kooperatifin mevcut ekipmanının revize edilmesi ve yeni teknolojilerin entegrasyonu, üretim kayıplarının azaltılması, enerji verimliliğinin sağlanması ve ürün izlenebilirliğinin güçlendirilmesine imkan tanıyacak. Ayrıca iş güvenliği ve personel eğitimine yönelik iyileştirmeler de plan kapsamında değerlendiriliyor.

kırsal kalkınma ve yerel ekonomi için beklenen etkiler:

Projenin, bölgedeki tarımsal üretim altyapısını güçlendirme ve kooperatiflerin rekabet gücünü artırma hedefleriyle uyumlu olduğu vurgulanıyor. Modernize edilen tesisin, üretim kapasitesini ve ürün kalitesini yükselterek Datça'daki zeytinyağı ekonomisine olumlu katkı yapması bekleniyor.

Desteklerin, kırsal alanda sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına, üretici gelirlerinin istikrar kazanmasına ve yerel istihdamın desteklenmesine yardımcı olması planlanıyor. Kooperatif modeli üzerinden yürütülen bu tür yatırımların, üreticiler arasında dayanışmayı güçlendirme potansiyeli bulunuyor.

Hibe sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte, Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin zeytinyağı üretim tesisinde yapılacak çalışmaların başlangıcı için ön koşullar yerine getirilmiş oldu. Uygulama aşamasındaki ilerleme, yatırımların etkilerinin takip edilmesi ve elde edilecek sonuçların raporlanmasıyla değerlendirilecek.

Bu proje, Datça'da zeytinyağı üretiminin modernize edilmesine yönelik atılan adımlardan biri olarak, kırsal kalkınma politika ve desteklerinin yerel düzeyde somut karşılığını göstermesi açısından önem taşıyor.

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDE YAZI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ&#039;NE AİT ZEYTİNYAĞI ÜRETİM...

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDE YAZI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ'NE AİT ZEYTİNYAĞI ÜRETİM TESİSİNİN MODERNİZASYONU İÇİN HAZIRLANAN PROJE, KIRSAL KALKINMA YATIRIM PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENİRKEN, HİBE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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