Datça'da Mersincik Koyu'nda mahsur kalan kişi gönüllü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesindeki Mersincik Koyu'nda yürüyüş sonrası aracına dönemeyen bir kişinin mahsur kalması üzerine AFAD'a ihbarda bulunuldu. İhbarı alan ekipler kısa sürede bölgeye yönlendirildi.

Müdahale ve tahliye süreci:

AFAD koordinasyonunda hareket eden MAG-AME Muğla Datça ekibi, bölgeye 4 gönüllü ve 1 araç ile intikal etti. Mahsur kalan P.S. (45), kayalık alandan özel tekne ile alınarak Sahil Güvenlik botuna aktarıldı ve ardından güvenli alana tahliye edildi.

Ekiplerin rolü ve sonuç değerlendirmesi:

Operasyonda AFAD'ın koordinasyonu, MAG-AME gönüllülerinin yerel müdahalesi ve Sahil Güvenlik'in deniz transferi bir araya gelerek hızlı bir kurtarma sağladı. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde süreç kontrollü şekilde tamamlandı.

Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi ve olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk kaydedilmedi.

DATÇA’DA KOYDA MAHSUR KALAN KİŞİ MAG-AME EKİPLERİNİN YARDIMIYLA KURTARILDI