Polonya'da anayasa mahkemesinde görevden alma krizi, cumhurbaşkanı yurda döndü

Anayasa Mahkemesinde alınan kararın ayrıntıları:

Polonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ile yardımcısı Bartlomiej Sochanski, mahkemenin çalışmasını engelledikleri gerekçesiyle bir ay süreyle açığa alındı. Kararın gerekçesinde, ilgili açıklamada belirtildiği üzere Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun toplanmasının önlendiği ve mahkeme heyetlerinin kanuna aykırı belirlendiği ifade edildi.

Soruşturma ve yasal dayanak:

İnternette yayımlanan açıklamada, işlemin Genel Mahkemelerin Yapısına İlişkin Kanun’un 130. maddesine dayanılarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Adalet Bakanı ve Genel Savcı Waldemar Zurek ise Swieczkowski ve Sochanski hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması ve cezai sorumluluklarına ilişkin olarak 50 ciltlik soruşturma dosyası hazırlayıp Anayasa Mahkemesi'ne ilettiğini bildirdi.

Geçici atama ve cumhurbaşkanının dönüşü:

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine geçici olarak mahkemenin en kıdemli hakimi Anna Korwin-Piotrkowska getirildi. Haberin ulaşmasının ardından, Senegal'e resmi ziyaret için İspanya semalarında bulunan Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ülkeye dönme kararı aldı.

Tepkiler ve güvenlik önlemleri:

Karar, ana muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından tepkiyle karşılandı; parti lideri Jaroslaw Kaczynski ve bazı parti yöneticileri Anayasa Mahkemesi önünde toplandı. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede polis, mahkeme binasına girmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerindeki hareketlilik ve hukuki süreç, kısa vadede ülke gündeminde belirleyici olmaya devam ediyor.

Polonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Yardımcısı Bartlomiej Sochanski, mahkemenin çalışmasını engelledikleri gerekçesiyle 1 ay süreliğine açığa alındı. Senegal'e resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere İspanya semalarında bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ise haberi almasının ardından ülkeye dönme kararı aldı. Bazı vatandaşlar Anayasa Mahkemesi'nin önünde toplanırken, polis binaya girmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.