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Sisli yaylada kaybolan iki kişi AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Demo Yaylası'nda keçi aramak için çıkan Ercan Ulaş ve Rıza Biter, yoğun sis nedeniyle kayboldu; jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 22:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sisli yaylada kaybolan iki kişi AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Mollaaliler köyünde bugün öğleden sonra meydana gelen olayda, keçilerini aramak için yayla hareket eden Ercan Ulaş ve Rıza Biter, yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybederek kayboldu. Vatandaşların bildirdiğine göre ekipler ilk ihbarı saat 14.15 civarında aldı. Kaybolan kişilerin konumları, telefon üzerinden yapılan tespitle belirlendi ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Arama-kurtarma çalışmaları:

Bölge, 3050 rakım ve kayalık arazi olması nedeniyle zorlu bir coğrafyaya sahipti; ayrıca saha 20 santimetre kar ile kaplıydı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerine, vatandaşların yakınları da arama çalışmalarında destek verdi. Ekipler, telefon konum bilgileri ve arazi koşullarını dikkate alarak koordineli bir arama yürüttü.

Kurtarma ve sonrası:

Arama faaliyetleri sonucu ekipler, kaybolan iki kişiye saat 18.35 itibarıyla ulaştı. Her iki vatandaş, çevresel riskler düşünülerek güvenli bölgeye getirildi ve saat 20.00 dolaylarında operasyon tamamlandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen Ulaş ve Biter, hastaneye gitme talebinde bulunmadı. Olay, yerel ekiplerin ve vatandaşların hızlı koordinasyonu sayesinde olumsuz bir duruma dönüşmeden sonlandırıldı.

TUNCELİ’NİN OVACIK İLÇESİNDE KEÇİLERİNİ ARAMAK İÇİN YAYLAYA ÇIKAN İKİ VATANDAŞ, YOĞUN SİS...

TUNCELİ’NİN OVACIK İLÇESİNDE KEÇİLERİNİ ARAMAK İÇİN YAYLAYA ÇIKAN İKİ VATANDAŞ, YOĞUN SİS NEDENİYLE KAYBOLDU. 3 BİN 50 METRE RAKIMDAKİ ZORLU ARAZİDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR, JANDARMA VE AFAD EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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