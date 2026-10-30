merkezefendi soruşturmasında adliye önünde Şeniz doğan'a destek gösterisi

Yeni Partililer adliye önünde toplandı

Merkezefendi Belediyesi'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklu yargılanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Şeniz Doğan için bugün Yeni Partili vatandaşlar adliye binası önünde toplandı.

Soruşturmanın adliye süreci:

Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan, belediye personelleri ve bazı inşaat firması yetkilileri sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin akşam saatlerine kadar sürmesinin ardından başkan ve bazı isimler mahkemeye tutuklu yargılanma talebiyle gönderildi.

Gelişmelerin ardından destek için bir araya gelen grup ilk olarak Adalet Parkında toplandı; belirli bir süre bekleyen kalabalık daha sonra adliye önüne geçti ve Başkan Doğan'a destek mesajları verdi.

Yeni Parti'nin açıklamaları ve tepkiler:

Yeni Parti İl Başkanı Ali Osman Horzum, soruşturmanın siyasi saiklerle yürütüldüğünü iddia ederek dosyada somut delil bulunmadığını savundu. Horzum, 2024 yerel seçimlerinde Şeniz Doğan'ın yüzde 60 oyla seçildiğini hatırlatarak, sürecin yalnızca belediye başkanına değil seçmen iradesine yönelik olduğunu belirtti.

Horzum'un açıklamasında öne çıkan ifadeler şöyle: 'Halk iradesini Şeniz Başkan’dan yana kullanmış ama burada gasp edilen sadece Şeniz Başkan ve mesai arkadaşlarının hürriyeti değil, aynı zamanda Merkezefendi’nin iradesidir.' Ayrıca, 'Biz asla ifade vermekten korkmadık, asla yargılanmaktan da korkmadık. Sadece bir şey istedik: adil yargılama' diyerek sürece tepki gösterdi.

Parti yetkilileri, yaşananları unutmayacaklarını ve süreci yürütenlerden hesabını soracaklarını ifade etti. Destek gösterisi, adliye önünde toplanan grubun açıklamaları ve parti yöneticilerinin sözleriyle devam etti.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN VE ARDINDAN TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLEN BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN’A DESTEK VERMEK AMACIYLA YENİ PARTİLİ VATANDAŞLAR ADLİYE BİNASI ÖNÜNDE TOPLANDI.