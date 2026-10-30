Dolar 49,9441 +0,07%
Euro 55,8136 +0,06%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.235,24 -3,68%
EUR/USD 1,1171 -0,09%
Brent Petrol 112,53 +1,56%
--°

Kozan’da husumet nedeniyle tekel bayisine ateş açıldı, iki kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde kasklı iki kişinin pompalı tüfekle tekel bayisine açtığı ateş sonucu bölgede bulunan iki kişi yaralandı; saldırganlar kaçtı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 22:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kozan’da husumet nedeniyle tekel bayisine ateş açıldı, iki kişi yaralandı

Kozan’da tekel bayisine silahlı saldırı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir tekel bayisine pompalı tüfeklerle düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayın, husumetli oldukları bir kişiye ait işyerine yönelik olduğu bildirildi.

Olayın ayrıntıları:

Olay, Saimbeyli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre kasklı 2 kişi motosikletle gelerek husumetli oldukları şahsa ait tekel bayisinin önüne geldi ve pompalı tüfekle işyerine ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden motosikletle kaçtı.

Ateş sırasında bayiyle doğrudan ilgisi olmayan Ö.K.Y. ve Y.Ö. isimli iki kişi, seken saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralananlar için bölgeye çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı.

Sağlık durumu ve güvenlik önlemleri:

Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayın ardından polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı ve çevredeki güvenlik kameraları ile görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiriyor.

Yerel emniyet birimleri, benzer olayların önlenmesi için devriye çalışmalarını artırırken, vatandaşların ve işyerlerinin can güvenliğini sağlamak üzere tedbirlerin güçlendirileceği bildirildi.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE HUSUMETLİ OLDUKLARI ÖNE SÜRÜLEN KİŞİLER TARAFINDAN TEKEL BAYİSİNE...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE HUSUMETLİ OLDUKLARI ÖNE SÜRÜLEN KİŞİLER TARAFINDAN TEKEL BAYİSİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN SİLAHLI SALDIRIDA, YOLDAN GEÇEN OTOMOBİLDE BULUNAN BİR KİŞİ İLE İŞ YERİNDE ALIŞVERİŞ YAPAN BİR KİŞİ YARALANDI. YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMADIĞI ÖĞRENİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya'da narkotik takibiyle sokak satıcılarına darbe
images

Bakırköy soruşturmasında 40 kişi için tutuklama talebi, başkanın babası ve dayıs...
images

Polis eğitimleriyle Kastamonu'da 1.140 öğrenciye güvenlik ve dijital bilinç
images

Sisli yaylada kaybolan iki kişi AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Madenli'de sağanak sonrası yollar kontrollü açıldı, başkan tehlike olmadığını bildirdi

Kırılmaları giderip ilk yarıyı hedefimizde bitirmek istiyoruz

Geri dönüşle moral bulan Erokspor: Hikmet Karaman'dan güven ve taraftar çağrısı

Bakırköy soruşturmasında 40 kişi için tutuklama talebi, başkanın babası ve dayısı adli kontrolde

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat