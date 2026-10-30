Kozan’da husumet nedeniyle tekel bayisine ateş açıldı, iki kişi yaralandı

Kozan’da tekel bayisine silahlı saldırı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir tekel bayisine pompalı tüfeklerle düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayın, husumetli oldukları bir kişiye ait işyerine yönelik olduğu bildirildi.

Olayın ayrıntıları:

Olay, Saimbeyli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre kasklı 2 kişi motosikletle gelerek husumetli oldukları şahsa ait tekel bayisinin önüne geldi ve pompalı tüfekle işyerine ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden motosikletle kaçtı.

Ateş sırasında bayiyle doğrudan ilgisi olmayan Ö.K.Y. ve Y.Ö. isimli iki kişi, seken saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralananlar için bölgeye çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı.

Sağlık durumu ve güvenlik önlemleri:

Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayın ardından polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı ve çevredeki güvenlik kameraları ile görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiriyor.

Yerel emniyet birimleri, benzer olayların önlenmesi için devriye çalışmalarını artırırken, vatandaşların ve işyerlerinin can güvenliğini sağlamak üzere tedbirlerin güçlendirileceği bildirildi.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE HUSUMETLİ OLDUKLARI ÖNE SÜRÜLEN KİŞİLER TARAFINDAN TEKEL BAYİSİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN SİLAHLI SALDIRIDA, YOLDAN GEÇEN OTOMOBİLDE BULUNAN BİR KİŞİ İLE İŞ YERİNDE ALIŞVERİŞ YAPAN BİR KİŞİ YARALANDI. YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMADIĞI ÖĞRENİLDİ.