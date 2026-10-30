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Polis eğitimleriyle Kastamonu'da 1.140 öğrenciye güvenlik ve dijital bilinç

Kastamonu'da 'Hayata Renk Verelim 2026-2027' projesi kapsamında 19-30 Ekim'de 1.140 öğrenciye güvenlik, siber suçlar ve akran zorbalığı eğitimi verildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 22:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Polis eğitimleriyle Kastamonu'da 1.140 öğrenciye güvenlik ve dijital bilinç

Polis ekipleri bir haftada kapsamlı farkındalık eğitimi yürüttü

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından, Kronospan Orman Ürünleri desteğiyle yürütülen "Hayata Renk Verelim 2026-2027 Yerel Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında 19-30 Ekim tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Hafta boyunca toplam 1.140 öğrenciye eğitim verildi.

Eğitim konuları ve yöntemleri:

Programda öğrencilere yaş gruplarına göre temel güvenlik kuralları, okul ve dış ortamda dikkat edilmesi gereken hususlar, güvenli internet kullanımı, sosyal medya bağımlılığı, siber suçlar ve siber zorbalık konuları anlatıldı. Gelişen teknolojiyle birlikte öğrencilerin internet ortamında farkında olmadan yapabilecekleri hatalar üzerinde duruldu ve akran zorbalığına karşı çocukların kendi yaş gruplarıyla nasıl iletişim kurmaları gerektiği açıklandı. Eğitimlerde polislik mesleği ve mesleğe giriş şartlarına dair bilgilere de yer verildi; anlatımlar destekleyici videolarla güçlendirildi.

Okullarda yapılan çalışmalar ve katılım sayıları:

Proje kapsamında eğitim verilen okullar ve öğrenci sayıları şu şekilde kaydedildi: Bahri Alp Ortaokulu (Taşköprü) 136 öğrenci, Nedime Kaya Ortaokulu (Ağlı) 145 öğrenci, Şehit Yavuz Ulutaş Çelikoğlu Ortaokulu 105 öğrenci, Şehit Yavuz Ulutaş Çelikoğlu İlkokulu 96 öğrenci, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 80 öğrenci, Şehit Burak Kapucuoğlu Ortaokulu 118 öğrenci, Göl Anadolu Lisesi 140 öğrenci ve Kuzeykent Ortaokulu 178 öğrenci.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve destekleyici faaliyetler:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında proje çerçevesinde özel bireylerle etkinlikler düzenlendi ve gerçekleştirilen masa tenisi faaliyetinde 112 sporcu yer aldı. Eğitimlerin ardından öğrencilere okuma setleri ve kırtasiye malzemeleri hediye edilerek çalışmaların kalıcılığı desteklendi.

Yetkililer, projenin hem güvenlik hem de dijital okuryazarlık açısından öğrencilere farkındalık kazandırmayı hedeflediğini belirtti ve benzer faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de sürdürülmesinin planlandığını aktardı.

KASTAMONU’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA, 1 HAFTADA 1...

KASTAMONU’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA, 1 HAFTADA 1 BİN 140 ÖĞRENCİYE TEMEL GÜVENLİK KURALLARI, GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI, SİBER SUÇLAR VE AKRAN ZORBALIĞI KONULARINDA EĞİTİM VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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