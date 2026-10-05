Dolar 49,1551 +0,10%
Euro 55,1454 -0,21%
Bist 12.476,94 +1,68%
Altın Gram 6.625,87 +0,73%
EUR/USD 1,1213 -0,39%
Brent Petrol 102,20 -0,05%
--°

Davutlar gece pazarında sabah yangını: tezgahlarda geniş çaplı hasar

Kuşadası Davutlar'daki Aykuştur Pazarı'nda sabah çıkan yangında tezgahlar ve stantlar büyük zarar gördü; tüplerin patlaması paniğe yol açtı, can kaybı yok.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Davutlar gece pazarında sabah yangını: tezgahlarda geniş çaplı hasar

Davutlar'da pazar yerinde yangın

Kuşadası Davutlar Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde kurulan Aykuştur Pazarı (Davutlar Gece Pazarı)'nda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

olay ve müdahale:

Yangına yönelik müdahale yoğun şekilde devam ederken pazardaki bazı işletmelere ait tüplerin peş peşe patladığı bildirildi. Patlamalar çevrede kısa süreli paniğe neden oldu; yangın birçok tezgah ve stantta yangın ve is hasarına yol açtı. Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını açıkladı (can kaybı yok).

sonrası ve inceleme:

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak ve söndürme operasyonunu tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Soğutma çalışmalarının ardından pazardaki zarar tespitine başlanması bekleniyor. Yangının çıkış nedeni hakkında resmi makamlardan yapılacak teknik inceleme ile net bir değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Yaz aylarında hem Kuşadası sakinleri hem de tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği bu pazarda meydana gelen hasarın ekonomik boyutu büyük, yetkililer hasar tespitinin ardından alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları duyuracaklarını bildirdi.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDEKİ PAZAR YERİNDE ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM...

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDEKİ PAZAR YERİNDE ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi: sürücü yaralandı
images

Bağcılar'da seyir halindeki takside çıkan motor yangını trafikte aksamalara yol...
images

Eskişehir fırınında rezistansa dokunan işçi ağır yaralandı
images

Aşağıçimağıl'da jandarma suçüstü: izinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da itfaiye haftası öğrencilere afet ve güvenlik bilinci kazandırdı

Genç hafızın hedefi: kamu yönetimi ve bakanlık hayali

L’Oréal Türkiye'de yeni dönemi şekillendirecek isim: Eva Leihener-Stefan

Mutfaktan istihdama köprü: Kilis'ten gelen kadınlar şeflerle mesleki eğitim aldı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip