Davutlar gece pazarında sabah yangını: tezgahlarda geniş çaplı hasar

Davutlar'da pazar yerinde yangın

Kuşadası Davutlar Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde kurulan Aykuştur Pazarı (Davutlar Gece Pazarı)'nda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

olay ve müdahale:

Yangına yönelik müdahale yoğun şekilde devam ederken pazardaki bazı işletmelere ait tüplerin peş peşe patladığı bildirildi. Patlamalar çevrede kısa süreli paniğe neden oldu; yangın birçok tezgah ve stantta yangın ve is hasarına yol açtı. Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını açıkladı (can kaybı yok).

sonrası ve inceleme:

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak ve söndürme operasyonunu tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Soğutma çalışmalarının ardından pazardaki zarar tespitine başlanması bekleniyor. Yangının çıkış nedeni hakkında resmi makamlardan yapılacak teknik inceleme ile net bir değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Yaz aylarında hem Kuşadası sakinleri hem de tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği bu pazarda meydana gelen hasarın ekonomik boyutu büyük, yetkililer hasar tespitinin ardından alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları duyuracaklarını bildirdi.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDEKİ PAZAR YERİNDE ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.