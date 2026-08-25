DEAŞ finansmanına yönelik eş zamanlı operasyon: 14 şüpheli yakalandı

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, DEAŞ silahlı örgütünün finansman kaynaklarının kurutulmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı açıklandı.

Soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde ölen örgüt mensuplarına finansman sağlandığı, örgüte para toplandığı ve Suriye’de Hol Kampı gibi kamplardaki esirler için yardım adı altında para toplandığı iddiaları üzerine işlem yapılan Serdar Soylu ile bağlantılı para transferlerinin tespit edildiği bildirildi.

Gözaltılar ve aramalar:

Savcılık soruşturması kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması ve delil elde edilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon planlandı.

Operasyonlar İstanbul merkezli olmak üzere, Kocaeli, Adana ve Adıyaman illerinde gerçekleştirildi. Toplam 20 adrese baskın düzenlendi; bunlardan 17 adres İstanbul sınırlarında yer aldı.

Uygulamada şu ana kadar 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Şüphelilerin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü ve ele geçirilen veriler üzerinde incelemeler yapıldığı kaydedildi.

DEAŞ’ın finansmanına yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı