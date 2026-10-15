Selin ardından elazığ'da tarımsal işletmelerde hasar tespiti yapıldı

Selin ardından elazığ'da tarımsal işletmelerde hasar tespiti

Elazığ’da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışlar sonrası Yurtbaşı beldesinde sel meydana geldi. Yaşanan taşkınlar bazı işletmelerde su baskınlarına yol açtı ve üretim alanları etkilendi.

Oluşan zararların belirlenmesi amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahaya inerek ön inceleme ve hasar tespiti çalışmalarına başladı. Ekipler, işletmelerdeki fiziksel zararları yerinde değerlendiriyor.

tespit çalışmasının kapsamı:

Saha incelemelerinde, suyla doğrudan temas eden alanlarda altyapı, ekipman ve depolama koşulları gözden geçiriliyor. Hasar tespiti raporları; hasarın boyutunu, üretim kesintisi riskini ve onarım önceliklerini belirlemek için hazırlanıyor.

izlenecek adımlar:

Toplanan bulgular müdürlük bünyesindeki ilgili birimlerce değerlendirilecek ve kayıt altına alınacak. Raporların ardından işletmelerle koordinasyon sağlanarak onarım, güvenlik önlemleri ve varsa yönlendirme süreçleri yürütülecek.

Çalışmaların devam ettiği, yetkililerin önceliğinin etkilenen işletmelerin en kısa sürede normale dönmesini sağlamak olduğu bildirildi.

ELAZIĞ’DA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARDAN DOLAYI OLUŞAN SELDEN ETKİLENEN İŞLETMELERDE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN HASAR TESPİTİ YAPILDI