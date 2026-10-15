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Kocaeli'yi gece bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kocaeli'de gece başlayan yoğun sağanak cadde ve kavşakları göle çevirip çok sayıda ev ve iş yerini su basmasına ve yolların kapanmasına yol açtı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Kocaeli'yi gece bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kocaeli genelinde sel ve su baskınları:

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli sağanak yağış, kent merkezleriyle kırsal mahallelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanağın sele dönüşmesiyle cadde ve kavşaklarda büyük su birikintileri oluştu, derelerin taşıma kapasitelerine yaklaşması bazı bölgelerde taşkın riskini yükseltti.

cadde, sokak ve kırsalda yaşananlar:

Yağışın yoğun olduğu noktalarda yollar göle dönerken park halindeki araçlar su altında kaldı ve sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Kırsal alanlarda yamaçlardan inen sel suları taş ve kaya parçalarını asfalt yollara sürükledi. Kent genelinde çok sayıda ev ve iş yeri yağış nedeniyle suyla doldu.

ekiplerin müdahalesi ve çalışmalar:

Belediye, İSU ve itfaiye ekipleri, su tahliye ve yol açma çalışmalarını sürdürürken ekipler gece boyunca müdahalelerde bulundu. Yetkililer, altyapı yetersizliği olan bölgelerde dikkatli olunması ve sel riski bulunan alanlardan uzak durulması yönünde uyarı yaptı.

Kocaeli’de sağanak yağış sele dönüştü: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

Kocaeli’de sağanak yağış sele dönüştü: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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