Dedeman Parkı'nda nostalji esintisi: Melikgazi antika pazarı ilgi gördü

Dedeman Parkı'nda antika tutkunları buluştu

Melikgazi Belediyesi tarafından her ayın 4. Pazar günü Dedeman Parkı’nda kurulan Antika Pazarı, bu ay da koleksiyonerler ve nostalji severlerin yoğun ilgisini çekti. Ziyaretçiler, tarihî objeler arasından seçkin parçaları inceleyerek geçmişe kısa bir yolculuk yaptı.

Sergilenen parçalar:

Pazarda, geçmişin izlerini taşıyan mobilya, aksesuar, belge ve küçük eşyalar gibi nadide eserler sergilendi. Her bir parça ziyaretçilere görsel bir şölen sunarken, antika esnafı da koleksiyoncuların aradığı parçaları ulaştırma imkânı buldu.

Kültür-sanat ve toplumsal etki:

Etkinliğin, ilçenin sosyal hayatını canlandırma hedefi doğrultusunda düzenlendiğini vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hunat Mahallesi’nde hizmete açılan Dedeman Parkı'nın bu hafta koleksiyonerler ve nostalji meraklılarının buluşma noktası olduğunu belirtti. Başkan Palancıoğlu etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Melikgazi’mizde her hafta düzenlediğimiz kültürel etkinliklerle hemşehrilerimizi ortak değerler etrafında buluşturmaya devam ediyoruz. Hunat Mahallesi’nde hizmete sunduğumuz Dedeman Parkı, bu hafta koleksiyonerler ve nostaljiseverlerin buluşma noktası oldu. Geçmişin izlerini bugüne taşıyan birbirinden nadide parçaların sergilendiği etkinlikte, vatandaşlarımız zaman tünelinde keyifli bir yolculuğa çıktı. Antikacı esnafımızın ekonomisine katkı sunarken, antika meraklılarımızın da aradıkları özel eserlere kolayca ulaşmasını sağladık. Organizasyonumuza yoğun ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, nice güzel etkinlikte yeniden buluşmayı diliyorum."

Etkinliğe katılan antika esnafı ve antika severler, düzenleme için belediyeye teşekkür ederken, pazarın ilçenin kültürel canlılığına olumlu katkı sağladığını ifade etti. Melikgazi Belediyesi’nin düzenlediği bu tür organizasyonların, hem yerel ekonomi hem de kültürel farkındalık açısından önem taşıdığı vurgulandı.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN HER AYIN 4. PAZAR GÜNÜ DEDEMAN PARKI’NDA KURULAN ANTİKA PAZARI, BU AY DA ANTİKA TUTKUNLARININ VE KOLEKSİYONERLERİN AKININA UĞRADI.