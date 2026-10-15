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Dedesiyle geçen yazı kitaplaştırdı: Dırdır Dede

8 yaşındaki Almira Çaputçu, dedesi emekli öğretmen Muhammet Kahraman'la geçirdiği anıları 'Dırdır Dede' adlı 15 sayfalık çocuk kitabına dönüştürdü.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Dedesiyle geçen yazı kitaplaştırdı: Dırdır Dede

8 yaşında dedesiyle anıları kitap oldu

8 yaşındaki Almira Çaputçu, Denizli'de dedesiyle geçirdiği yaz anılarını ilk kitabı 'Dırdır Dede'de topladı. Eser, küçük yazarın gözünden hem eğlenceli hem öğretici anekdotlar içeriyor.

Yaz süreci ve aile bağları:

Almira, Müftü Ahmet Hulisi İlkokulu öğrencisi. Yaz tatilini dedesiyle Tavasta geçiren Almira, hayallerini ve yaşadıklarını dedesine anlattı. Dedesi, emekli öğretmen Muhammet Kahraman, torununun anlattıklarını kaleme alarak kitaplaştırdı. Kahraman'ın Tavas ve Denizli kültürünü geleceğe taşıyan 18 kitabı bulunuyor; bu birikim, çocuk kitabının şekillenmesinde etkili oldu.

Kitabın özellikleri ve tanıtımı:

'Dırdır Dede', 15 sayfadan oluşan bir çocuk kitabı olarak basıldı ve içinde gerçek olaylardan alınan, hem öğreten hem güldüren öyküler yer alıyor. Minik yazar ilk kitabını, 22 Ekim'de başlayacak Denizli Kitap Fuarında tanıtacak ve Denizlili yazarlar standında okuyucular için imza verecek.

DENİZLİ’DE DEDESİYLE BİRLİKTE YAŞADIKLARINI KİTAPLAŞTIRAN 8 YAŞINDAKİ YAZAR ALMİRA ÇAPUTÇU’NUN...

DENİZLİ’DE DEDESİYLE BİRLİKTE YAŞADIKLARINI KİTAPLAŞTIRAN 8 YAŞINDAKİ YAZAR ALMİRA ÇAPUTÇU’NUN "DIRDIR DEDE" ADLI İLK KİTABI OKUYUCULARLA BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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