Hatay kömbesi Kayseri'de medeniyetleri ve sofraları birleştirdi

Hatay kömbesi Kayseri'de tanıtıldı

13-18 Ekim tarihlerinde Kayseri'de düzenlenen Hatay Yöresel Lezzetler ve Giyim Festivali'nde Hatay'ın geleneksel lezzeti Hatay kömbesi ziyaretçilere sunuldu.

Kömbenin lezzet ve dayanıklılığı:

Murat Doğan, 30 yıldır kömbe yapan esnaf olduğunu belirterek, "Hatay Kömbesi bizim için o kadar değerli ki bizim Ramazan sofralarımızı süsleyen, içerisinde 7 çeşit baharat barındıran ve 6 ay bayatlamayan özel bir kurabiyedir." dedi.

Doğan, ürünün içinde zencefil, muskat, tarçın, mahlep ve karanfil gibi baharatlar bulunduğunu; bu baharatların hem ürüne özgün bir tat kattığını hem de ürünün bayatlamasını önlediğini söyledi. Ürünlerini cevizli, hurmalı ve sade olarak ürettiklerini ve ziyaretçilere damak zevkine göre tatma imkanı sunduklarını ifade etti.

Kültürel önemi ve tarihsel bağlam:

Doğan, kömbenin Hatay için sadece bir kurabiye olmadığını vurgulayarak, "Bu kömbe kurabiye gibi görünse de bizim için çok kıymetlidir. Çok eski medeniyetlere dayanan, yaklaşık 300-400 yıllık geçmişi vardır. Bizim için kardeşliği, dostluğu, samimiyeti yani çok şeyi ifade eder. Medeniyetlerin ve Hatay'ın sembolüdür. Bütün medeniyetlerin birleşimidir." ifadelerini kullandı.

Festivalde Kayseri halkına bu lezzeti tattırmak istediklerini belirten Doğan, "Biz Kayseri halkı için geldik buraya ve bu güzel lezzetleri tatmalarını istiyoruz" dedi.

Medeniyetleri birleştiren yiyecek: Hatay Kömbesi