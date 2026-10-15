Dolar 49,4139 +0,08%
Euro 55,5564 +0,57%
Bist 12.131,00 +0,10%
Altın Gram 6.634,38 +1,66%
EUR/USD 1,1218 +0,55%
Brent Petrol 103,96 -1,98%
--°

Hatay kömbesi Kayseri'de medeniyetleri ve sofraları birleştirdi

13-18 Ekim'de Kayseri'de düzenlenen festivalde Hatay kömbesi sergilendi; 7 baharatlı, 6 ay bayatlamayan ve yaklaşık 300-400 yıllık bir gelenek ziyaretçilerle buluştu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Hatay kömbesi Kayseri'de medeniyetleri ve sofraları birleştirdi

Hatay kömbesi Kayseri'de tanıtıldı

13-18 Ekim tarihlerinde Kayseri'de düzenlenen Hatay Yöresel Lezzetler ve Giyim Festivali'nde Hatay'ın geleneksel lezzeti Hatay kömbesi ziyaretçilere sunuldu.

Kömbenin lezzet ve dayanıklılığı:

Murat Doğan, 30 yıldır kömbe yapan esnaf olduğunu belirterek, "Hatay Kömbesi bizim için o kadar değerli ki bizim Ramazan sofralarımızı süsleyen, içerisinde 7 çeşit baharat barındıran ve 6 ay bayatlamayan özel bir kurabiyedir." dedi.

Doğan, ürünün içinde zencefil, muskat, tarçın, mahlep ve karanfil gibi baharatlar bulunduğunu; bu baharatların hem ürüne özgün bir tat kattığını hem de ürünün bayatlamasını önlediğini söyledi. Ürünlerini cevizli, hurmalı ve sade olarak ürettiklerini ve ziyaretçilere damak zevkine göre tatma imkanı sunduklarını ifade etti.

Kültürel önemi ve tarihsel bağlam:

Doğan, kömbenin Hatay için sadece bir kurabiye olmadığını vurgulayarak, "Bu kömbe kurabiye gibi görünse de bizim için çok kıymetlidir. Çok eski medeniyetlere dayanan, yaklaşık 300-400 yıllık geçmişi vardır. Bizim için kardeşliği, dostluğu, samimiyeti yani çok şeyi ifade eder. Medeniyetlerin ve Hatay'ın sembolüdür. Bütün medeniyetlerin birleşimidir." ifadelerini kullandı.

Festivalde Kayseri halkına bu lezzeti tattırmak istediklerini belirten Doğan, "Biz Kayseri halkı için geldik buraya ve bu güzel lezzetleri tatmalarını istiyoruz" dedi.

Medeniyetleri birleştiren yiyecek: Hatay Kömbesi

Medeniyetleri birleştiren yiyecek: Hatay Kömbesi

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bebeğinin saç telinden atölyeye: Eskişehirli annenin Türkiye'ye uzanan hikayesi
images

Vali Varol görme engellilerle kitapta buluştu
images

Bebeğinin ilk saç telinden gelir kapısı açtı: Eskişehirli annenin ilham veren at...
images

Türk senaristlerin mini dizileri Fransa'da uluslararası yatırımcılarla buluşacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Liselerde afet bilinci: gençler deprem ve acil durumlara hazırlanıyor

Jandarmadan Bolu'da operasyon: Roma ve Bizans sikkeleriyle yakalandılar

Elazığlı sporculardan bölge çıkışı: 6 madalya ile finaller

İstanbul'da sağanak sonrası 2 bin 727 kişi tahliye edildi, okullarda kısmi erteleme yapıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı