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Medeniyetin tadı: Hatay kömbesi Kayseri'de beğeniye sunuldu

13-18 Ekim'de Kayseri'de süren Hatay Yöresel Lezzetler ve Giyim Festivali'nde, 300-400 yıllık Hatay kömbesi 7 baharatlı tarifle sunuluyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:19

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Medeniyetin tadı: Hatay kömbesi Kayseri'de beğeniye sunuldu

Hatay kömbesi Kayseri'de

Kayseri'de 13-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Hatay Yöresel Lezzetler ve Giyim Festivali kapsamında, Hatay'ın geleneksel lezzeti Hatay kömbesi ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Festival alanında kurulan stantlarda, kömbenin yapım süreci ve tadım imkanı yer alıyor.

Usta anlatıyor: baharatın ve üretimin önemi:

30 yıldır kömbe yapan esnaf Murat Doğan, ürünün kendileri için anlamını ve tarifini şöyle aktardı: "Hatay kömbesi bizim için o kadar değerli ki bizim Ramazan sofralarımızı süsleyen, içerisinde 7 çeşit baharat barındıran ve 6 ay bayatlamayan özel bir kurabiyedir. İçerisinde baharat olarak zencefil, muskat, tarçın, mahlep ve karanfil gibi baharatlar var. Bu baharatlar hem çok güzel bir lezzet veriyor hem de ürünün bayatlamasını önlüyor. Bu ürünlerimizi de cevizli, hurmalı ve sade olarak üretiyoruz. Damak zevkine uygun olarak tatmalarını sağlıyoruz".

Tarihsel ve kültürel boyut:

Doğan, kömbenin sadece bir kurabiye olmadığını vurgulayarak, "Bu kömbe kurabiye gibi görünse de bizim için çok kıymetlidir. Çok eski medeniyetlere dayanan, yaklaşık 300-400 yıllık geçmişi vardır. Bizim için kardeşliği, dostluğu, samimiyeti yani çok şeyi ifade eder. Medeniyetlerin ve Hatay’ın sembolüdür. Bütün medeniyetlerin birleşimidir" dedi. Kayseri'ye gelen ekip, yöresel lezzetleri tanıtarak yerel halkın tatmasını ve kültürel mirası paylaşmasını hedefliyor.

Festival süresince ziyaretçiler, kömbenin farklı çeşitlerini tadıp satın alabiliyor; üreticiler ise tarifin korunması ve geleneksel üretim yöntemlerinin sürdürülmesi konusunda bilgilendirme yapıyor.

HATAY’IN GELENEKSEL LEZZETİ HATAY KÖMBESİ

HATAY’IN GELENEKSEL LEZZETİ HATAY KÖMBESİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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