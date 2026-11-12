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Parmak izleri 18 yıl sonra üçüncü kişiyi işaret etti

Bursa'da 2008'de okul önünde öldürülen Turgut Taşdemir cinayetinde, çalıntı aracın kapısındaki parmak izleri 18 yıl sonra Mehmet Akbalık'a bağlandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Parmak izleri 18 yıl sonra üçüncü kişiyi işaret etti

18 yıl sonra çözülen izler dava dosyasını hareketlendirdi

Bursa'da 2 Temmuz 2008 tarihinde Osmangazi ilçesi Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde, Celal Bayar İlköğretim Okulu önünde üç kurşunla yaşamını yitiren Turgut Taşdemir cinayetinde, olayda kullanılan çalıntı otomobilin kapısındaki parmak izleri 18 yıl sonra kimliğe dönüştü. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, izlerin kriminal inceleme ile Mehmet Akbalık'a ait olduğunun tespit edilmesi üzerine dosyada yeni bir adıma geçti.

Adli bulgular ve iddianame:

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, olay sırasında araçta bulunan üçüncü kişi olarak değerlendirilen Mehmet Akbalık hakkında 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan dava açılması talep edildi. İddianamede parmak izlerinin yanı sıra telefon kayıtları ve şüpheli ifadeleri delil olarak gösterildi. Şüpheli ifadesinde suçlamaları reddetti.

Dosyada yer verilen bilgilere göre, olayda kullanılan otomobilin sol arka kapısının iç yüzeyinden alınan iki parmak izi o dönemin teknolojisiyle kimliklendirilememişti. Ancak izler, 2016'dan itibaren kullanılmaya başlanan APFIS sistemi üzerinden yeniden tarandı ve yapılan karşılaştırma sonucunda bu izlerin Mehmet Akbalık'a ait olduğu saptandı. Bu bulgu, 17 Ekim 2024 tarihli kriminal raporla dosyaya girdi.

Takip, kaçış ve telefon kayıtları:

Soruşturma kayıtlarına göre cinayetin ardından şüphelilerin 16 GA 454 plakalı araçla kaçtığı belirlenmiş, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan araç İzmir Yolu'nda takibe alınmıştı. Araçtan inen Yusuf Akbalık yakalanırken, diğer şüpheli kaçtı. Daha sonra Görükle-İrfaniye köyü Sülüklü mevkisinde terk edilmiş bulunan otomobilin çalıntı olduğu ve plakalarının sahte olduğu tespit edildi.

Savcılığın incelemelerinde ayrıca Mehmet Akbalık'ın kullanmış olabileceği değerlendirilen telefon hattının kayıtları araştırıldı. İş ortağı Şerif Gözcü adına kayıtlı hattın, olaydan yaklaşık bir hafta önce Bursa'dan sinyal aldığı; cinayet saatlerinde ise olay yerine yakın baz istasyonlarından sinyal verdiği belirlendi. Savcılık bu verileri parmak izi ve diğer delillerle birlikte değerlendirerek Akbalık hakkında dava açılmasını talep etti.

Olayın geçmişi ve aileler arası husumet:

Turgut Taşdemir'in öldürülmesinden yaklaşık sekiz ay önce de hedef alındığı dosyada yer aldı. 21 Kasım 2007'de bisikletiyle iş yerine giderken takip edildiğini fark eden Taşdemir'e farklı noktalardan ateş açılmış, yaralanan Taşdemir kaçıp polis merkezine gitmişti. Soruşturmada bu saldırının da aileler arasında devam eden kan davasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilmişti.

Yargılama sırasında otomobilde İlhan Kandemir ve Yusuf Akbalık dışında üçüncü bir kişi daha bulunduğu tespit edilse de o dönem kimliği belirlenememişti. İlhan Kandemir'in ifadesindeki 'Cesim Abi' sözü üzerine yürütülen araştırmada bu kişinin Mehmet Akbalık olduğu belirlendi ve parmak izi bulguları bu sonucu destekledi.

Savcılık, eldeki deliller ışığında Mehmet Akbalık'ın cinayete yardım ettiğine kanaat getirdi; iddianamede ceza talep edilirken, şüpheli suçlamaları kabul etmedi.

TURGUT TAŞDEMİR&#039;İN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞTİ (ARŞİV)

TURGUT TAŞDEMİR'İN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞTİ (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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