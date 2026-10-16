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Demirci'de takip sonucu durdurulan araçtan yaklaşık bin içimlik sentetik çıktı

Demirci'de emniyet ekiplerinin takibi sonucu durdurulan araçta yaklaşık bin içimlik emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi; 37 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Demirci'de takip sonucu durdurulan araçtan yaklaşık bin içimlik sentetik çıktı

Demirci'de takip sonucu durdurulan araçtan yaklaşık bin içimlik sentetik çıktı

Manisa'nın Demirci ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin istihbarat ve takip çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta çok sayıda sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

operasyon ve ele geçirilen maddeler:

Edinilen bilgiye göre, Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Salihli-Demirci kara yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı. Yapılan detaylı aramada 3 parça halinde yaklaşık bin içimlik emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi tespit edilerek ele geçirildi.

şüpheli ve adli süreç:

Operasyon kapsamında araçta bulunan B.T. (37) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi; çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Salihli Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

SALİHLİ-DEMİRCİ KARA YOLUNDA DURDURULAN ARAÇTA 1000 İÇİMLİK EMDİRİLMİŞ SENTETİK KANNABİNOİD ELE...

SALİHLİ-DEMİRCİ KARA YOLUNDA DURDURULAN ARAÇTA 1000 İÇİMLİK EMDİRİLMİŞ SENTETİK KANNABİNOİD ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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