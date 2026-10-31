Atakum'da 100 bin liralık ziynet eşyası operasyonu: 3 gözaltı

olayın ayrıntıları:

Samsun'un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir ikametten 1 yüzük ve 3 kolye çalındı. Ziynet eşyalarının değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğu bildirildi. Aynı gün Atatepe Mahallesi'ndeki başka bir ikametin kapı dilini düşürmeye çalışan şahıslar, eve giremeyince olay yerinden ayrıldı.

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye intikal eden ekipler, çevredeki güvenlik kameraları ve araştırma çalışmalarıyla hırsızlık ve girişim iddialarını aynı kapsamda değerlendirdi.

polis çalışması ve tespit edilen şüpheliler:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen takip ve çalışmada, her iki olayın Y.G. (28) ile eltisi F.A. (26) tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Ekiplerin teknik ve fiziki çalışması sonucu adresleri belirlendi.

Y.G.'nin dini nikahlı eşi B.Y. ile birlikte Amasya'da yakalandığı ve üç zanlının da gözaltına alındığı kaydedildi.

adliyeye sevk süreci:

Samsun'a getirilen şüpheliler, Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki sorgularının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Adli süreç hakkında yetkili birimlerden yapılan resmi açıklamada, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE BİR EVDEN YAKLAŞIK 100 BİN LİRA DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI ÇALINMASI VE BAŞKA BİR EVE GİRME GİRİŞİMİYLE İLGİLİ POLİSİN YAPTIĞI TAKİP VE ÇALIŞMA SONUCU 2’Sİ KADIN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.