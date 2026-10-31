Türkiye'den KKTC'ye sağlık dayanışması: 2026-2028 eylem planı imzalandı

İmzalanan eylem planı:

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı arasında 2026-2028 yıllarını kapsayan iş birliğine dair eylem planı imzalandı. Anlaşma, 12. Türk Tıp Dünyası etkinliği kapsamında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile KKTC Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek'in bir araya gelmesinin ardından duyuruldu.

Planın kapsamı:

Eylem Planı; sağlık sisteminin desteklenmesi, e-sağlık, sağlıkta dönüşüm ve temel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini kapsıyor. Taraflar, planın uygulamasıyla iki taraf arasında sağlık alanındaki iş birliğini daha ileri taşımayı hedefliyor.

Tarafların değerlendirmesi:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya paylaşımında, "Gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ardından, ‘Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında 2026-2028 Yıllarında İş Birliğine Dair Eylem Planı’nı imzaladık. Sağlık sisteminin desteklenmesi, e-sağlık, sağlıkta dönüşüm ve temel sağlık hizmetlerini kapsayan Eylem Planı ile sağlık alanındaki iş birliğimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Her daim Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya, sağlık alanındaki dayanışmamızı güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile KKTC arasında sağlık iş birliği