Karaman'da iki ay sonra geri getirilen römork mahallede şaşkınlık yarattı

Karaman'da römork iki ay sonra sahibinin evinin yanına bırakıldı

Karaman'ın Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Abdullah Erdoğan Caddesi'nde yaşayan Cafer Dik'e ait römork, yaklaşık 2 ay önce kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Olayın güvenlik kamerası kayıtları bulunduğu için Dik, görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayette bulundu.

görüntüler ve polis başvurusu:

Güvenlik kamerası görüntülerinde bir aracın römorku bağlayıp çektiği anlar yer alıyor. Bu görüntüler, Dik'in karakola verdiği ilk başvurunun dayanağını oluşturdu ve soruşturma dosyasına eklendi.

geri geliş ve inceleme:

Aradan geçen sürenin ardından römork, sahibinin evinin bitişiğindeki boş arsaya bırakılmış halde bulundu. Sabah saatlerinde çocuklarının haberi üzerine olay yerine giden Dik, durumu tekrar polise bildirdi. Olay yerine çağrılan olay yeri inceleme ekipleri römork üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Olayla ilgili konuşan Cafer Dik, "2 ay önce römorkum çalındı. Kamera kayıtları olduğu için karakola gidip şikayette bulunduk. Çocuklar sabahleyin römorkun geri geldiğini söyledi. Ben de geldim, römorka baktım, sonra karakola gittim. Römorku çalanlar geri getirmiş. Şikayetçiyim" dedi.

Karaman emniyeti, görüntüler ve yapılan parmak izi çalışmalarının incelenmesiyle hırsızların tespitine yönelik tahkikatı sürdürüyor.

Karaman’da çalınan römork 2 ay sonra sahibinin evinin yanına bırakıldı