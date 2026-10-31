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Sinop’un yarı maratonu için gelecek planları ve turizm hedefleri konuşuldu

Valilikte düzenlenen toplantıda organizasyon ele alındı; kurumlar arası iş birliği, spor turizmi katkısı ve gelecek yıllara yönelik hedefler konuşuldu.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sinop’un yarı maratonu için gelecek planları ve turizm hedefleri konuşuldu

Sinop Eğitim Vakfı yarı maratonu değerlendirme toplantısı

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen değerlendirme toplantısında, yarı maraton kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar detaylı biçimde ele alındı. Organizasyon sürecindeki kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı; etkinliğin önümüzdeki yıllarda daha başarılı ve verimli şekilde yapılması için yol haritası tartışıldı.

organizasyon ve koordinasyon:

Toplantıda organizasyon sürecinde yürütülen hazırlıklar, uygulamadaki güçlü yanlar ve eksiklikler masaya yatırıldı. Görev dağılımlarının netleştirilmesi, iletişim kanallarının etkin kullanımı ve gönüllü yönetimine ilişkin düzenlemeler öncelikli konular arasında yer aldı. Katılımcı deneyimini iyileştirmeye dönük lojistik düzenlemeler ve güvenlik tedbirleri üzerinde duruldu.

katılım, tanıtım ve gelecek hedefleri:

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yarı maratonun ilk yılında 700 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmesinin önemli bir başarı olduğunu belirtti. Vali Özarslan'ın değerlendirmesi şu şekilde: "İlk kez düzenlenen yarı maratonlar arasında katılımcı sayısı bakımından organizasyonumuz açık bir şekilde öne çıkmıştır. İlk yılında yakalanan bu yoğun katılım; Sinop’un büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesini, spor turizmi potansiyelini ve ulusal ölçekteki çekim gücünü açıkça ortaya koymuştur. Elde ettiğimiz bu başarıyı önümüzdeki yıllarda çok daha ileriye taşımakta kararlıyız"

Toplantıda ayrıca etkinliğin Sinop’un spor turizmine ve kent tanıtımına sağladığı katkılar kapsamlı biçimde değerlendirildi. Yetkililer, organizasyonun geleneksel hale getirilmesi ve önümüzdeki yıllarda katılımcı sayısının artırılmasına yönelik stratejilerin uygulanacağını ifade etti.

SİNOP EĞİTİM VAKFI YARI MARATONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI, VALİ MUSTAFA ÖZARSLAN’IN BAŞKANLIĞINDA...

SİNOP EĞİTİM VAKFI YARI MARATONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI, VALİ MUSTAFA ÖZARSLAN’IN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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