Otogar kavşağında çarpışma: İslahiye'de iki araçta maddi hasar

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki otogar kavşağında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda yaralanma yaşanmazken, çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza detayları:

Edinilen bilgilere göre kaza, otogar kavşağında gerçekleşti. A.K. yönetimindeki 44 AGS 292 plakalı otomobil ile A.G. idaresindeki 27 APD 018 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda gözle görülür maddi hasar meydana geldi ancak herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili yetkililer tarafından olay yerinde ve çevresinde inceleme başlatıldı. İlgili birimler, kazanın oluş nedenini tespit etmek için delil toplama ve ifadelere başvurma çalışmalarını sürdürüyor.

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