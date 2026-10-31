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Otogar kavşağında çarpışma: İslahiye'de iki araçta maddi hasar

İslahiye otogar kavşağında 44 AGS 292 ve 27 APD 018 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu her iki araçta maddi hasar oluştu; kazada yaralanan olmadı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Otogar kavşağında çarpışma: İslahiye'de iki araçta maddi hasar

Otogar kavşağında çarpışma: İslahiye'de iki araçta maddi hasar

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki otogar kavşağında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda yaralanma yaşanmazken, çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza detayları:

Edinilen bilgilere göre kaza, otogar kavşağında gerçekleşti. A.K. yönetimindeki 44 AGS 292 plakalı otomobil ile A.G. idaresindeki 27 APD 018 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda gözle görülür maddi hasar meydana geldi ancak herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili yetkililer tarafından olay yerinde ve çevresinde inceleme başlatıldı. İlgili birimler, kazanın oluş nedenini tespit etmek için delil toplama ve ifadelere başvurma çalışmalarını sürdürüyor.

GAZİANTEP’İN İSLAHİYE İLÇESİNDE 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA ARAÇLAR...

GAZİANTEP’İN İSLAHİYE İLÇESİNDE 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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